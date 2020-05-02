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Марсело: Не собираюсь покидать Реал

Испания
(1 голосов)

Бразилец прокомментировал слухи о будущем

Марсело: Не собираюсь покидать Реал
Новина українською

Фулбек "Реала" Марсело поделился мыслями планами на будущее.

"Два года назад услышал о том, что будто я уже подписал контракт с "Ювентусом", что хочу вновь играть с Роналду... Люди много чего придумывают. Мне кажется, я видел несколько фанатов "Юве", которым это понравилось.

Я не хочу уходить из "Реала". Думаю, и клуб меня не отпустит. Здесь мне очень хорошо. С тех пор, как приехал сюда с семьей, я стал частью невероятной истории. Не знаю, правда ли, что "Юве" заинтересован во мне.

Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов, а также взять кубок мира со сборной", – цитирует Марсело AS.

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В статье: Марсело Реал (Мадрид)
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