Экс-игрок Барселоны: Каталонцы достигли бы впечатляющих успехов и без Гвардиолы

За четыре года в Каталонии Хосеп Гвардиола выиграл вместе с "Барселоной" 14 трофеев. Бывший лидер команды Христо Стоичков считает, что испанцу следует благодарить Франка Райкаарда – за состав, который голландец оставил ему в наследство. Цитирует болгарского эксперта AS.

"Барселону" уже подготовили. Работа Пепа была легкой – он прекрасно знал структуру молодежной команды. Райкаард сколотил коллектив, с которым Гвардиола добился успехов. Месси дебютировал еще при Франке. Команда достигла бы впечатляющих успехов и без Пепа".