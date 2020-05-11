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Экс-игрок Барселоны: Каталонцы достигли бы впечатляющих успехов и без Гвардиолы

Испания
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Тот состав мог разорвать кого угодно и без тренера?

Экс-игрок Барселоны: Каталонцы достигли бы впечатляющих успехов и без Гвардиолы
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За четыре года в Каталонии Хосеп Гвардиола выиграл вместе с "Барселоной" 14 трофеев. Бывший лидер команды Христо Стоичков считает, что испанцу следует благодарить Франка Райкаарда – за состав, который голландец оставил ему в наследство. Цитирует болгарского эксперта AS.

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"Барселону" уже подготовили. Работа Пепа была легкой – он прекрасно знал структуру молодежной команды. Райкаард сколотил коллектив, с которым Гвардиола добился успехов. Месси дебютировал еще при Франке. Команда достигла бы впечатляющих успехов и без Пепа".

"Анри, Деку, Роналдиньо, Маркес, Пуйоль, Вальдес – нескольким пришлось уйти, но в состав прошли Иньеста и Педро, а Месси получил больше игрового времени. Вот и все".

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В статье: Хосеп Гвардиола Франк Райкард Барселона Христо Стоичков
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Источник:
AS

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