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Барселона прорабатывает трехсторонний трансфер с Интером и Манчестер Сити

Испания
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Все ради подписания Лаутаро Мартинеса

Барселона прорабатывает трехсторонний трансфер с Интером и Манчестер Сити
Новина українською

"Барселона" продолжает предпринимать попытки подписать форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По информации Corriere dello Sport, в настоящее время сине-гранатовые прорабатывают трёхстороннюю сделку, участником которой помимо "нерадзурри" должен стать "Манчестер Сити". Каталонцы собираются отправить защитника Нелсона Семеду в стан "горожан", которые в свою очередь отдадут "Интеру" другого оборонительного игрока – Жоау Канселу. Таким образом, миланцы получат ценный актив и снизят цену на Мартинеса, который по итогам сделки достанется "Барселоне".

Поспособствовать осуществлению планов сине-гранатовых должен тот факт, что видеть Семеду в "Манчестер Сити" хочет главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Канселу же ранее выступал за "Интер" и хорошо знаком с клубом.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Манчестер Сити Жоау Канселу Лаутаро Мартинес
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