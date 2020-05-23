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Симау: Жоау Феликсу действительно по силам выиграть Золотой мяч

Испания
(1 голосов)

Экс-вингер действительно верит в соотечественника

Симау: Жоау Феликсу действительно по силам выиграть Золотой мяч
Новина українською

Бывший полузащитник сборной Португалии Симау оценил шансы своего соотечественника Жоау Феликса выиграть однажды "Золотой мяч".

"Я думаю, ему по силам выиграть "Золотой мяч". Сейчас у него еще идет адаптация, это непросто.

Стиль игры "Атлетико" отличается от стиля "Бенфики", поэтому первые месяцы получилось для него тяжелыми.

Знаю, что он переживает, когда его меняют по ходу матча, но ему нужно думать о том, что команда должна сохранять шансы на победу.

Играя в атаке команды Симеоне, нужно сохранять хладнокровие", – сказал Симау в интервью Goal.

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В статье: Атлетико (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
23.05.2020 в 15:39
Да что вы говорите?! Среди молодых игрков это Мбаппе и Холанду под силу. Фелиш откровенно слабоват. Даже с защитниками сборной Украины, не являющимися топовыми, ничего поделать не мог.
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