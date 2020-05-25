Не 8 июня: Тебас рассказал, когда возобновится чемпионат Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал дату возобновления чемпионата Испании – футбол в стране вернется не 8 июня, как сообщалось ранее. Цитирует Тебаса ESPN и AS. Напомним, Примеру приостановили 12 марта после 27 туров – лидирует "Барселона" с отрывом от "Реала" в 2 очка.

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"Каждую неделю в Испании вступает в силу новая фаза ослабления карантина. Премьер-министр действительно говорил о 8 июня. Нужно взглянуть на дни этой конкретной недели и решить, какого числа мы начнем. Необходимо подвязать все под тренировочный процесс. Думаю, чемпионат Испании возобновится в четверг, 11 июня. Если нет, то это будет 12 или 13 число".