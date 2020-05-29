Официально: Виктор Вальдес возглавил клуб из четвертого дивизиона Испании

Экс-голкипер каталонской "Барселоны" Виктор Вальдес возглавил клуб четвертого дивизиона Испании – он занял пост наставника "Орты". В последнем розыгрыше клуб финишировал на 10-й позиции в турнирной таблице первенства. Пресс-служба "Орты" отметила, что в клубе надеются увидеть успехи 38-летнего Вальдеса на позиции главного тренера.

????????????| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.



Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.



????⚽️Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club????#SomhiHorta⚪⚫ #3div5 pic.twitter.com/GX7p8gv9zP — Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020

Напомним, в 2019 году Виктор возглавил молодежный состав "Барселоны", но был уволен через 3 месяца после назначения. Вальдес – воспитанник "сине-гранатовых". За первую команду он выступал с 2000-го по 2014 год и завоевал 21 трофей в воротах команды.

После отличной карьеры в "Барселоне" Вальдес успел поиграть за "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро".