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Официально: Виктор Вальдес возглавил клуб из четвертого дивизиона Испании

Испания
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Путь с самых низов?

Официально: Виктор Вальдес возглавил клуб из четвертого дивизиона Испании
Новина українською

Экс-голкипер каталонской "Барселоны" Виктор Вальдес возглавил клуб четвертого дивизиона Испании – он занял пост наставника "Орты". В последнем розыгрыше клуб финишировал на 10-й позиции в турнирной таблице первенства. Пресс-служба "Орты" отметила, что в клубе надеются увидеть успехи 38-летнего Вальдеса на позиции главного тренера.

Напомним, в 2019 году Виктор возглавил молодежный состав "Барселоны", но был уволен через 3 месяца после назначения. Вальдес – воспитанник "сине-гранатовых". За первую команду он выступал с 2000-го по 2014 год и завоевал 21 трофей в воротах команды.

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После отличной карьеры в "Барселоне" Вальдес успел поиграть за "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро".

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В статье: Виктор Вальдес Орта
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