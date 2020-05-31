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Лео Месси о пандемии: Футбол, как и жизнь в целом, думаю, никогда не будет прежним

Испания
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Аргентинец высказался насчет ситуации вокруг COVID-19

Лео Месси о пандемии: Футбол, как и жизнь в целом, думаю, никогда не будет прежним
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями насчет ситуации, которая сложилась в мире вокруг пандемии коронавируса.

"Почти у всех остаются сомнения по поводу того, каким будет мир после случившегося. Помимо изоляции и того, что ситуация застала нас в врасплох, у многих людей наступили тяжелые времена.

Особенно тяжело тем, кто потерял родственников, друзей и даже не смог с ними нормально попрощаться. Думаю, в этом кризисе много негативных моментов, но нет ничего хуже, чем терять людей, которых любишь. Мне это кажется очень несправедливым.

Футбол, как и жизнь в целом, думаю, никогда не будет прежним", - рассказал аргентинец.

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В статье: Лионель Месси коронавирус карантин
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Источник:
El País
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