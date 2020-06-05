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Месси и Барселона на следующей неделе начнут переговоры о контракте

Испания
(1 голосов)

Текущий закончится в следующем году

Месси и Барселона на следующей неделе начнут переговоры о контракте
UA-Футбол
Новина українською

Уже на следующей неделе "Барселона" может приступить к переговорам с Лео Месси. Об этом передает Marca.

Руководство каталонцев намерено продлить контракт со своим лидером, так как текущий истекает уже через год. Вероятно, что стороны будут вести долгий процесс переговоров.

Читайте такжеОпция бесплатного ухода Месси из Барселоны больше не действует

Лео хочет сохранить за собой право бесплатного ухода из "Барселоны" в конце каждого сезона. Аргентинец уже неоднократно говорил, что хочет иметь возможность уйти в тот момент, когда он не будет в состоянии играть на высоком уровне.

Сейчас Месси - действующий обладатель Золотого Мяча и один из самых полезных игроков мира. В сезоне он отыграл 34 матча и совершил 40 результативных действий.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.06.2020 в 21:09
И опять им играет гармошка
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