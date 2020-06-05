Месси и Барселона на следующей неделе начнут переговоры о контракте

Уже на следующей неделе "Барселона" может приступить к переговорам с Лео Месси. Об этом передает Marca.

Руководство каталонцев намерено продлить контракт со своим лидером, так как текущий истекает уже через год. Вероятно, что стороны будут вести долгий процесс переговоров.

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Лео хочет сохранить за собой право бесплатного ухода из "Барселоны" в конце каждого сезона. Аргентинец уже неоднократно говорил, что хочет иметь возможность уйти в тот момент, когда он не будет в состоянии играть на высоком уровне.

Сейчас Месси - действующий обладатель Золотого Мяча и один из самых полезных игроков мира. В сезоне он отыграл 34 матча и совершил 40 результативных действий.