Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Самюэль Это'О поделился своим мнением о том, до скольких лет стоит играть форварду "сине-гранатовых" Лионелю Месси. Цитирует камерунца Marca.

"Не слишком ли "Барса" полагается на Месси? Это нормально. Лео – лучший в мире. Я бы всегда подбирал команду, советуясь с аргентинцем, кого именно он хочет видеть рядом. Ему нужно помогать. Он уже не часто бегает как 25-летний игрок".