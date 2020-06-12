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Это'О: Месси должен играть до 70 лет

Испания
(1 голосов)

Можете себе такое представить?

Это'О: Месси должен играть до 70 лет
Новина українською

Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Самюэль Это'О поделился своим мнением о том, до скольких лет стоит играть форварду "сине-гранатовых" Лионелю Месси. Цитирует камерунца Marca.

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"Не слишком ли "Барса" полагается на Месси? Это нормально. Лео – лучший в мире. Я бы всегда подбирал команду, советуясь с аргентинцем, кого именно он хочет видеть рядом. Ему нужно помогать. Он уже не часто бегает как 25-летний игрок".

"Нам, болельщикам "Барселоны", нужно предоставить ему лучших партнеров по команде, чтобы он продолжал получать удовольствие. Лионель должен играть до 70 лет, чтобы мы могли наслаждаться его игрой как можно дольше".

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В статье: Лионель Месси Самуэль Это'О Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
12.06.2020 в 13:58
Это'О - просто идиот. Месси должен играть до 170 лет. Никто не имеет право отбирать у фанатиков месси целых 100 лет наслаждаться его игрой.
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MES QUE UN CLUB
12.06.2020 в 14:02
Вы с Это’О наверное что-то одинаковое курите. )
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