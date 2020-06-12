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Это'О: Месси должен играть до 70 лет
Можете себе такое представить?
Бывший нападающий каталонской "Барселоны" Самюэль Это'О поделился своим мнением о том, до скольких лет стоит играть форварду "сине-гранатовых" Лионелю Месси. Цитирует камерунца Marca.
"Не слишком ли "Барса" полагается на Месси? Это нормально. Лео – лучший в мире. Я бы всегда подбирал команду, советуясь с аргентинцем, кого именно он хочет видеть рядом. Ему нужно помогать. Он уже не часто бегает как 25-летний игрок".
"Нам, болельщикам "Барселоны", нужно предоставить ему лучших партнеров по команде, чтобы он продолжал получать удовольствие. Лионель должен играть до 70 лет, чтобы мы могли наслаждаться его игрой как можно дольше".