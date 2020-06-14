Испания
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Атлетико повторил клубный рекорд по ничьих в Ла Лиге
Ничья с "Атлетиком" стала для команды Симеоне 13-й в текущем розыграше Ла Лиги
В рамках 28-го тура Ла Лиги "Атлетико" сыграл с "Атлетиком" 1:1.
Эта ничья стала для "матрасником" уже 13-й в текущем сезоне чемпионата Испании.
Таким образом, команда под руководством Диего Симеоне повторила свой клубный рекорд по этому показателю. Ранее "Атлетико" добывал по 13 ничьих в четырех сезонах испанской Ла Лиги: 2005/06, 1990/91, 1978/79 и 1974/75.
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Источник:Gracenote
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