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Атлетико повторил клубный рекорд по ничьих в Ла Лиге

Испания
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Ничья с "Атлетиком" стала для команды Симеоне 13-й в текущем розыграше Ла Лиги

Атлетико повторил клубный рекорд по ничьих в Ла Лиге
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В рамках 28-го тура Ла Лиги "Атлетико" сыграл с "Атлетиком" 1:1.

Эта ничья стала для "матрасником" уже 13-й в текущем сезоне чемпионата Испании.

Таким образом, команда под руководством Диего Симеоне повторила свой клубный рекорд по этому показателю. Ранее "Атлетико" добывал по 13 ничьих в четырех сезонах испанской Ла Лиги: 2005/06, 1990/91, 1978/79 и 1974/75.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Gracenote
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