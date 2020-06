Месси забил 699-й гол в карьере и почти догнал Роналду по количеству реализованных пенальти в Ла Лиге

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси реализовал 11-метровый удар в домашнем матче с "Леганесом" (2:0) и вышел на второе место в истории чемпионата Испании по данному показателю – об этом сообщает Opta.

В активе Месси 56 реализованных пенальти, как и у легенды мадридского "Реала" и "Атлетико" Уго Санчеса. Лидер в рейтинге – экс-игрок "сливочных" Криштиану Роналду (61 гол с пенальти). У португальца 262 матча в рамках чемпионата Испании, у аргентинца – 476.

56 - Only @Cristiano has scored more penalty goals (61) than Lionel Messi in @LaLigaEN ever (56 level with Hugo Sánchez). Lethal#BarcelonaLeganes #LaLigaSantander pic.twitter.com/t9WZeo85HT