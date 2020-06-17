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Месси забил 699-й гол в карьере и почти догнал Роналду по количеству реализованных пенальти в Ла Лиге

Испания
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Лионель vs Криштиану – это вечная битва

Месси забил 699-й гол в карьере и почти догнал Роналду по количеству реализованных пенальти в Ла Лиге
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Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси реализовал 11-метровый удар в домашнем матче с "Леганесом" (2:0) и вышел на второе место в истории чемпионата Испании по данному показателю – об этом сообщает Opta.

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В активе Месси 56 реализованных пенальти, как и у легенды мадридского "Реала" и "Атлетико" Уго Санчеса. Лидер в рейтинге – экс-игрок "сливочных" Криштиану Роналду (61 гол с пенальти). У португальца 262 матча в рамках чемпионата Испании, у аргентинца – 476.

К слову, таким образом, Лионель забил свой 699-й мяч в профессиональной карьере (629 в составе "Барселоны", 70 – в сборной Аргентины).

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона Уго Санчес
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Источник:
Mundo Deportivo

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