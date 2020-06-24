Тренер Атлетика: Барселона — классная команда, но ей пришлось потрудиться, чтобы победить нас

Главный тренер "Атлетика" Гаиска Гаритано прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:1).

"Мы стремились создать сложности „Барселоне“, и нам долгое время это удавалось. „Барселона“ — классная команда, но ей пришлось потрудиться, чтобы победить нас. Жаль, что мы не сумели использовать свои моменты. Но я доволен тем, как сыграли те футболисты, которые не часто выходят на поле. Они показали, что им можно доверять. Это был самый тяжёлый матч в сезоне", — приводит слова Гаритано Marca.

Напомним, что "Барселона" добилась победы благодаря голу на 71-й минуте Ивана Ракитича, которому ассистировал Лионель Месси. Благодаря победе каталонский клуб вышел на первое место в Примере.