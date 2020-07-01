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Овьедо - Мирандес. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Сегунды
Овьедо - Мирандес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Мирандес" расположился на одиннадцатой позиции турнирной таблицы, однако всего три очка отделяет команду от зоны плей-офф за повышение в классе. Поэтому, можно не сомневаться, команда, в этом году добившаяся прорыва в Кубке Испании, попытается взять три очка на выезде в Овьедо.
Удастся ли, как сыграет наш Андрей Лунин, смотрите в прямой видеотрансляции поединка. Начало – 01.07.2020 в 20:30.
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