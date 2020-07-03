Что изменилось? Атлетико представил домашнюю форму на следующий сезон

Мадридский "Атлетико" с помощью своих социальных сетей опубликовал фотографии нового домашнего комплекта экипировки, в которой команда Симеоне будет выступать в сезоне-2020/21.

Форма выполнена в традиционных для столичного клуба красном и белом цветах. Отметим, что воротник и боковые стороны оформлены в оттенке синего цвета. Техническим партнером "Атлетико" остается американская фирма Nike.

[????] ¡Descubre todos los detalles de nuestra nueva equipación para la temporada 20/21! ????

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????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/Ma0vki7CxA — Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2020

Напомним, сегодня, 3 июля, мадридский "Атлетико" сыграет с "Мальоркой" в домашнем матче 34-го тура Ла Лиги.