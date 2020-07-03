  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Что изменилось? Атлетико представил домашнюю форму на следующий сезон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Что изменилось? Атлетико представил домашнюю форму на следующий сезон

Испания
(1 голосов)

"Матрасники" будто ничего и не меняли

Что изменилось? Атлетико представил домашнюю форму на следующий сезон
Новина українською

Мадридский "Атлетико" с помощью своих социальных сетей опубликовал фотографии нового домашнего комплекта экипировки, в которой команда Симеоне будет выступать в сезоне-2020/21.

Читайте такжеИрония, отрицание, гнев? Эмоции Симеоне, когда Гризманн выходил на поле на 90-й минуте

Форма выполнена в традиционных для столичного клуба красном и белом цветах. Отметим, что воротник и боковые стороны оформлены в оттенке синего цвета. Техническим партнером "Атлетико" остается американская фирма Nike.

Напомним, сегодня, 3 июля, мадридский "Атлетико" сыграет с "Мальоркой" в домашнем матче 34-го тура Ла Лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) футбольная форма
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...