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Что изменилось? Атлетико представил домашнюю форму на следующий сезон
"Матрасники" будто ничего и не меняли
Мадридский "Атлетико" с помощью своих социальных сетей опубликовал фотографии нового домашнего комплекта экипировки, в которой команда Симеоне будет выступать в сезоне-2020/21.
Форма выполнена в традиционных для столичного клуба красном и белом цветах. Отметим, что воротник и боковые стороны оформлены в оттенке синего цвета. Техническим партнером "Атлетико" остается американская фирма Nike.
[????] ¡Descubre todos los detalles de nuestra nueva equipación para la temporada 20/21! ????— Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2020
‼️❕‼️ ¡Ya disponible en todas nuestras tiendas físicas y online! ????
???????? https://t.co/DZtqVohxqX
????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/Ma0vki7CxA
Напомним, сегодня, 3 июля, мадридский "Атлетико" сыграет с "Мальоркой" в домашнем матче 34-го тура Ла Лиги.
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