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Вальядолид - Барселона 0:1. А за кого играл Гризманн?

Испания
(1 голосов)

Каталонцы победили, несмотря на ужасную игру француза

Вальядолид - Барселона 0:1. А за кого играл Гризманн?
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и ожидалось, матч на "Хосе Соррилья" получился для "Барсы" непростым - "Вальядолид" умеет закрываться и контратаковать, что в очередной раз и продемонстрировал.

"Блаугранас" со старта давили на правый фланг, где активничали Месси, Видаль и Семеду. Нелсон вообще стал откровением первого тайма - успевал на обеих половинах, несколько раз удачно прорывался краем, пробивал по воротам, вырезал передачи.

Тем не менее, в голе поучаствовать португальцу не повезло - Месси выбрал Видаля адресатом для своего паса, и чилиец красиво вогнал мяч в ворота от штанги.

К слову, это был 20-й ассист Лео в чемпионате - последним в топ-лигах выдавал линейку 20+20 еще Тьерри Анри в "Арсенале" в сезоне-2002/03.

А уже через пять минут "Барса" могла закрывать игру - Семеду идеально выложил мяч на ногу Гризманну, которому оставалось поразить ворота метров с пяти. Но француз, вышедший на позиции Суареса, не попал не только по воротам, но даже по мячу. Смешной вышел момент.

Вообще в первом тайме игра Гризманна выделялась на общем фоне - француз все делал невпопад. Запорол перспективную контратаку, хотя Месси был один в центре штрафной; отдал 25% всех своих пасов в ноги соперникам; вообще не угрожал воротам. В итоге его пришлось менять уже в перерыве, хотя изначально Кике Сетьен явно планировал поберечь Луиса Суареса.

Касательно "Вальядолида", то у него до перерыва реальный шанс был всего один - Кике Перес убежал на ворота после срезки Ленгле, но запорол момент, отпустив мяч слишком далеко. Детская ошибка.

Намного лучше заиграли хозяева после перерыва. "Барса", как уже не раз бывало в этом сезоне, убаюкала сама себя, позволив сопернику заиграть в свой футбол. "Вальядолид" дважды упрашивать не пришлось, и уже в начале тайма Кике Перес самую малость не попал в створ после хорошей скидки от Гвардиолы. А еще через десяток минут Энес Унал пробил уже точно, но выручил Тер Штеген.

Только после этого "Барса" сделала замены и отодвинула мяч от своей штрафной. Более того, даже к пенальти была близка, но Матеу Лаос проигнорировал весьма правдоподобное падение Луиса Суареса.

На этом все. "Барса" сохранила теоретические шансы на титул, хотя "Реал" все еще впереди на одно очко и с матчем в запасе. Сами понимаете, кто тут фаворит.

Касательно "Вальядолида", то у него осталось 39 баллов - и это 14-е место. Задачу сохранить прописку в элите команда Серхио Гонсалеса выполнила на 99%.

Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Барселона" - 0:1

Гол: Видаль, 15

"Вальядолид": Масип - Мойано, Оливас, Хави Санчес, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25) - Феде, Хоакин Фернандес (Пабло Эрвиас, 46), Рубен Алькарас (Унал, 46) - Кике Перес - Серхи Гвардиола (Сандро Рамирес, 61), Оскар Плано (Вальдо Рубио, 80)

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле (Араухо, 57), Альба - Серхи Роберто, Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Пуч (Ракитич, 57) - Месси, Гризманн (Суарес, 46)

Предупреждения: Рубен Алькарас, 45, Кике Перес, 65 - Ленгле, 40, Альба, 78

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В статье: Лионель Месси Вальядолид Антуан Гризманн Барселона
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Комментарии (11)
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Muxtarr (Днепр)
11.07.2020 в 22:52
Так что там ребятки с судейством, с ВАР? И дальше будете трындеть что оно объективное? Реалу такие пенальти ставят с закрытыми глазами, а у нас даже повтор не соизволили глянуть. Аналогичная ситуация и с падением Пике при угловом (в который уже раз). Когда судьи не заряжены, то и ВАР молчит. А в матчах Реала все по-другому...
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+5
-5
Dr. House (Подолье)
12.07.2020 в 00:08
Ваши рассуждения в пользу слабых. Проблемы Барсы не в ВАРе и не в арбитраже. Барса из карантина вышла лидером в два очка. Кто мешал выиграть все игры? ВАР и арбитры? Ой, не смешите. С Севильей и И Сельтой (аутсайдером,!) отскочили благодаря Тер Штегену ( и не надо рассказывать о несправедливом штрафном, потому что это только штрафной, и никто не заставлял новую мега звезду Гризманна подпрыгивать при ударе, а такие пенальти , какой требовал Пике даже Катя Монзуль не ставит), потом игра с АМ. Пенальти все закономерные, перебитые также. Это Тер Штегену не Боруссия в Лиге. То кто виноват в трёх ничьих? Ну да , конечно Перес, Тебас и арбитры. Но никак не сама Барселона...
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0
0
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Spokoyno (Киев)
11.07.2020 в 22:43
Всіх хто за Барселону з перемогою... Для якої мало що зробив не тільки Гризманн, а перш за все тренерський штаб ну і судейка робив все щоб гості спіткнулися Одному столичному клубу він би РЕАЛьно всі три пенальті дав пробити... По грі Барси великі питання. Зрозуміло, коли твого суперника за вуха тягнуть то "чого пупка рвати"? Все одно переможця вже призначено, але кожного матчу "не добігати 5... 10 км" не компенсує це швидким рухом м'яча важко розраховувати на "чемпіонську гру" / погром суперників. Невже вже сили для ЛЧ зберігаємо?
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+4
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.07.2020 в 23:05
Ну звичайно. Замість того , щоб визнати , що в цьому сезоні Барса завдяки недолугій грі , недолугим тренерам, недолугому керівництву , недолугим трансферам віддала чемпіонат Реалу, із надією на те , що а наступному сезоні буде все інакше, у всьому винять суддів, Переса, Тебаса, масонів і т.д. так візьміть в особистих матчах з Реалом не одне подарункове очко , а більше, тоді могли б і скиглити. А так... Вмійте визнавати особисті помилки... Але визнавати особисті помилки - це якість сильних. А Барса зараз надто слабка...
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+3
-2
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MES QUE UN CLUB
11.07.2020 в 23:16
В принципе так и есть. Судьи судьями, но Барса сама про***ла сезон. Такое количество просто отвратительных матчей наверное никогда и не было. Здесь уже судьи никак не могут быть определяющим фактором.
+2
0
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Spokoyno (Киев)
11.07.2020 в 23:37
Шановний MES не піддавайтесь на РЕАЛьні провокації Так у Барселони наразі нема "чемпіонської гри", а хіба їх суперники не перемогли три останні матчі завдячуючи "мадридський судівський лапі"? Після перерви лише до суддівства лише одного разу не було претензій у суперників КК! А Барселоні в аналогічних випадках таке право на пенальті не надають, проте в її ворота суперечливі штрафні та пенальті призначають. Уявіть, якщо б арбітри робили навпаки? РЕАЛьно при поганій грі Барса б була на першому місці. Так що, як кажуть "Мухи окремо, котлети окремо"! Є невиразна гра Блаугранос ну скільки можна на "залишках Барси Пепа" виїжджати? А є бажання столичних босів гегемонію Барселони в ЛаЛізі призупинити!
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0
-2
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MES QUE UN CLUB
11.07.2020 в 23:46
Y каждого своя правда. Вот именно, что нет игры, потому и говорю. Меня больше дела барселонские интересуют. Прошлые два сезона Барса завершила с отрывом в 17-19 очок от Реала и кому дело было до тех судей, а сейчас каждый цент считаем. Как-то стремно это.
+2
0
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Spokoyno (Киев)
12.07.2020 в 00:02
Тобто якщо людина трохи не того, то його можна в "морду сапогою" Чи Вам також як РЕАЛьним хлопчикам "суддівське чемпіонство" одного клубу подобається?
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.07.2020 в 22:36
Очередная тягомотина Барсы. Только слепой безумец будет, брызгая слюной , рассказывать как отлично сыграла Барса, экономя силы перед Наполи и Баврией. А Гризманн...В Атлетико он был Бог, а в Барсе -вассал. Шоб там Спокійний дядько не розповідав.
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
11.07.2020 в 22:59
A кто ему доктор этому Гризману? У меня даже жена говорит о нём, что у него движения как у девочки. Наверное и характер такой же.
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+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.07.2020 в 23:07
Ну он не был таким в АМ. А знаешь почему? Там он был центрфорвардом. Как и в сборной Франции. Игра шла НА НЕГО. А в Барсе, он, извини пожалуйста, не пришей к ..изде рукав.
+3
0


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