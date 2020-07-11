Вальядолид - Барселона 0:1. А за кого играл Гризманн?

Как и ожидалось, матч на "Хосе Соррилья" получился для "Барсы" непростым - "Вальядолид" умеет закрываться и контратаковать, что в очередной раз и продемонстрировал.

"Блаугранас" со старта давили на правый фланг, где активничали Месси, Видаль и Семеду. Нелсон вообще стал откровением первого тайма - успевал на обеих половинах, несколько раз удачно прорывался краем, пробивал по воротам, вырезал передачи.

Тем не менее, в голе поучаствовать португальцу не повезло - Месси выбрал Видаля адресатом для своего паса, и чилиец красиво вогнал мяч в ворота от штанги.

К слову, это был 20-й ассист Лео в чемпионате - последним в топ-лигах выдавал линейку 20+20 еще Тьерри Анри в "Арсенале" в сезоне-2002/03.

А уже через пять минут "Барса" могла закрывать игру - Семеду идеально выложил мяч на ногу Гризманну, которому оставалось поразить ворота метров с пяти. Но француз, вышедший на позиции Суареса, не попал не только по воротам, но даже по мячу. Смешной вышел момент.

Вообще в первом тайме игра Гризманна выделялась на общем фоне - француз все делал невпопад. Запорол перспективную контратаку, хотя Месси был один в центре штрафной; отдал 25% всех своих пасов в ноги соперникам; вообще не угрожал воротам. В итоге его пришлось менять уже в перерыве, хотя изначально Кике Сетьен явно планировал поберечь Луиса Суареса.

Касательно "Вальядолида", то у него до перерыва реальный шанс был всего один - Кике Перес убежал на ворота после срезки Ленгле, но запорол момент, отпустив мяч слишком далеко. Детская ошибка.

Намного лучше заиграли хозяева после перерыва. "Барса", как уже не раз бывало в этом сезоне, убаюкала сама себя, позволив сопернику заиграть в свой футбол. "Вальядолид" дважды упрашивать не пришлось, и уже в начале тайма Кике Перес самую малость не попал в створ после хорошей скидки от Гвардиолы. А еще через десяток минут Энес Унал пробил уже точно, но выручил Тер Штеген.

Только после этого "Барса" сделала замены и отодвинула мяч от своей штрафной. Более того, даже к пенальти была близка, но Матеу Лаос проигнорировал весьма правдоподобное падение Луиса Суареса.

На этом все. "Барса" сохранила теоретические шансы на титул, хотя "Реал" все еще впереди на одно очко и с матчем в запасе. Сами понимаете, кто тут фаворит.

Касательно "Вальядолида", то у него осталось 39 баллов - и это 14-е место. Задачу сохранить прописку в элите команда Серхио Гонсалеса выполнила на 99%.

Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Барселона" - 0:1

Гол: Видаль, 15

"Вальядолид": Масип - Мойано, Оливас, Хави Санчес, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25) - Феде, Хоакин Фернандес (Пабло Эрвиас, 46), Рубен Алькарас (Унал, 46) - Кике Перес - Серхи Гвардиола (Сандро Рамирес, 61), Оскар Плано (Вальдо Рубио, 80)

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле (Араухо, 57), Альба - Серхи Роберто, Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Пуч (Ракитич, 57) - Месси, Гризманн (Суарес, 46)

Предупреждения: Рубен Алькарас, 45, Кике Перес, 65 - Ленгле, 40, Альба, 78