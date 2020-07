Голкипер Реала выиграл трофей Саморы, а капитан мадридцев забил 100-й гол на клубном уровне

Награда Саморы вручается голкиперу с наименьшим показателем пропущенных мячей в среднем за игру. 28-летний бельгийский вратарь "Реала" Тибо Куртуа в 34 матчах пропустил всего 20 голов (0,59 в среднем за матч). Всего он провел 18 поединков на ноль в чемпионате.

Вратарь из "Реала" выиграл этот трофей впервые с 2008 года – именно тогда это удалось Икеру Касильясу. Куртуа берет трофей Саморы в третий раз в карьере: в сезонах-2012/13 и 2013/14 он становился обладателем приза в составе "Атлетико".

