Модрич уверен, что в Реале играет лучший защитник в мире

Лука Модрич рассказал о важной роли капитана "Реала" Серхио Рамоса.

"Мой друг Серхио - настоящий феномен. Я говорю это не просто так, не потому что мы играем вместе восемь лет. Рамосу уже 34 года, но он все еще один из лучших. Я считаю, что он лучший защитник в мире и великий капитан", - заявил хорват.

Ранее Лука также высказал свое мнение о Зинедине Зидане.