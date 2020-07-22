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Модрич уверен, что в Реале играет лучший защитник в мире

Испания
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Модрич уверен, что в Реале играет лучший защитник в мире
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Лука Модрич рассказал о важной роли капитана "Реала" Серхио Рамоса.

"Мой друг Серхио - настоящий феномен. Я говорю это не просто так, не потому что мы играем вместе восемь лет. Рамосу уже 34 года, но он все еще один из лучших. Я считаю, что он лучший защитник в мире и великий капитан", - заявил хорват.

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Ранее Лука также высказал свое мнение о Зинедине Зидане.

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В статье: Серхио Рамос Лука Модрич Реал (Мадрид)
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