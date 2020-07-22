Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Модрич уверен, что в Реале играет лучший защитник в мире
Все согласны?
Лука Модрич рассказал о важной роли капитана "Реала" Серхио Рамоса.
"Мой друг Серхио - настоящий феномен. Я говорю это не просто так, не потому что мы играем вместе восемь лет. Рамосу уже 34 года, но он все еще один из лучших. Я считаю, что он лучший защитник в мире и великий капитан", - заявил хорват.
Читайте такжеГолкипер Реала выиграл трофей Саморы, а капитан мадридцев забил 100-й гол на клубном уровне
Ранее Лука также высказал свое мнение о Зинедине Зидане.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...