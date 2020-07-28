  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал попытается подписать полузащитника Севильи
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал попытается подписать полузащитника Севильи

Испания
(1 голосов)

Игроку сейчас 21 год

Реал попытается подписать полузащитника Севильи
Новина українською

Как сообщает ESPN GB, "Реал" интересуется центрбеком "Севильи" Жюль Кунде. 21-летнего француза под своим руководством хочет наставник мадридцев Зинедин Зидан.

Кунде защищает цвета "Севильи" с лета 2019 года, перейдя за рекордные для испанского клуба 27,5 млн евро из "Бордо". Сейчас севильцы оценивают игрока в 35 млн евро.

Во всех турнирах сезона-2019/2020 Кунде провел за "Севилью" 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Севилья Севилья (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...