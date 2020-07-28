Испания
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Реал попытается подписать полузащитника Севильи
Игроку сейчас 21 год
Как сообщает ESPN GB, "Реал" интересуется центрбеком "Севильи" Жюль Кунде. 21-летнего француза под своим руководством хочет наставник мадридцев Зинедин Зидан.
Кунде защищает цвета "Севильи" с лета 2019 года, перейдя за рекордные для испанского клуба 27,5 млн евро из "Бордо". Сейчас севильцы оценивают игрока в 35 млн евро.
Во всех турнирах сезона-2019/2020 Кунде провел за "Севилью" 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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