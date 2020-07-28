Реал попытается подписать полузащитника Севильи

Как сообщает ESPN GB, "Реал" интересуется центрбеком "Севильи" Жюль Кунде. 21-летнего француза под своим руководством хочет наставник мадридцев Зинедин Зидан.

Кунде защищает цвета "Севильи" с лета 2019 года, перейдя за рекордные для испанского клуба 27,5 млн евро из "Бордо". Сейчас севильцы оценивают игрока в 35 млн евро.

Во всех турнирах сезона-2019/2020 Кунде провел за "Севилью" 36 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.