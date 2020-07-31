Испания
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19-летний Кубо опередил Гарета Бэйла по трансферной стоимости
Падение валлийца не заканчивается
Авторитетный портал Transfermarkt обновил цену на футболистов "Реала".
Наиболее интересный факт - рост цены Такефуса Кубо. 19-летний "японский Месси" сейчас оценивается в 30 миллионов евро и опередил опытного Гарета Бэйла (28 миллионов).
Наибольший рост в цене среди "сливочных" продемонстрировали Куртуа и Менди. Возглавляет список Эден Азар. Приводим вашему вниманию десятку самых дорогих футболистов.
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Источник:AS
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2020 в 21:38
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СашаXM (Хмельницкий)
31.07.2020 в 22:04
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