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19-летний Кубо опередил Гарета Бэйла по трансферной стоимости

Испания
(1 голосов)

Падение валлийца не заканчивается

19-летний Кубо опередил Гарета Бэйла по трансферной стоимости
UA-Футбол
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Авторитетный портал Transfermarkt обновил цену на футболистов "Реала".

Наиболее интересный факт - рост цены Такефуса Кубо. 19-летний "японский Месси" сейчас оценивается в 30 миллионов евро и опередил опытного Гарета Бэйла (28 миллионов).

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Наибольший рост в цене среди "сливочных" продемонстрировали Куртуа и Менди. Возглавляет список Эден Азар. Приводим вашему вниманию десятку самых дорогих футболистов.

19-летний Кубо опередил Гарета Бэйла по трансферной стоимости - изображение 1

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В статье: Гарет Бэйл Эден Азар Реал (Мадрид) Такефуса Кубо
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Источник:
AS
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2020 в 21:38
Эти цифры ни о чём...Самое главное, что по контракту, Перес платит этому Кубо просто смешные деньги... А Гаррету Бейлу за два года ещё контракта, Перес должен выложить около 60 миллионов евро. Это с налогами и бонусами...
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-4
СашаXM (Хмельницкий)
31.07.2020 в 22:04
всё то ты знаешь, как там барса? какое место посела? опять вонял тут , что первое не упустит? в прошлый раз 500баков проспорил и по кустам прятался и тут опять воняешь ))) браво!
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