Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Куман согласовал 3-летний контракт с Барселоной
Наставник сборной Нидерландов, скорее всего, сменит место работы
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подпишет с "Барселоной" контракт на три года, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".
Сообщается, что официально об этом будет объявлено на этой неделе. Руководство каталонцев считает, что именно нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды. Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Энрике Сетьена.
Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.