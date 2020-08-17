  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Куман согласовал 3-летний контракт с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Куман согласовал 3-летний контракт с Барселоной

Испания
(2 голосов)

Наставник сборной Нидерландов, скорее всего, сменит место работы

СМИ: Куман согласовал 3-летний контракт с Барселоной
Новина українською

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подпишет с "Барселоной" контракт на три года, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

Сообщается, что официально об этом будет объявлено на этой неделе. Руководство каталонцев считает, что именно нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды. Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Энрике Сетьена.

Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...