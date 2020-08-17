СМИ: Куман согласовал 3-летний контракт с Барселоной

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман подпишет с "Барселоной" контракт на три года, сообщает журналист Николо Скира в "Твиттере".

Сообщается, что официально об этом будет объявлено на этой неделе. Руководство каталонцев считает, что именно нидерландский тренер — лучший кандидат на пост наставника команды. Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Энрике Сетьена.

Во время карьеры футболиста Куман выступал за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.