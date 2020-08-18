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Куман: Я бы хотел в Барселону

Испания
(1 голосов)

Рональд вскоре должен возглавить каталонцев

Куман: Я бы хотел в Барселону
Новина українською

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал новость о его назначении на пост наставника "Барселоны".

"Да, я бы хотел в этот клуб. Но окончательно о моём переходе можно сказать только тогда, когда будет поставлена ​​подпись в контракте. До тех пор я ничего не могу сказать по этому поводу. Даже если бы я хотел", — цитирует Кумана NOS.

Официально о назначении Кумана будет объявлено 17 или 18 августа.

Ранее стало известно, что "Барселона" отправила в отставку главного тренера Энрике Сетьена, после того как команда упустила чемпионский титул в Испании, а также проиграла мюнхенской "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.

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В статье: Рональд Куман Барселона
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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.08.2020 в 17:20
Вижу здесь олень гробик пытается пыжиться..Продолжай смешить меня, ничтожество...
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v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 17:20
Михайличенко свободный, если что!
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.08.2020 в 17:04
Интересная подача материала. 18 августа, в 16:55 люди в уа-футбол пишут "Официально о назначении Кумана будет объявлено 17 или 18 августа. Ну и ладно... В первый раз, что-ли... А теперь вот такие новости... В случае подписания Кумана первый, кого попросит подписать новый тренер , это будет 23-х-летний Ван Де Бик. Прикол в том, что он фанат Реала. Тер Штеген успешно перенес операцию. По предположению врачей он сможет снова играть в первых числах ноября. Уже есть даты нового календаря чемпионата Испании. Он стартует 13 сентября и должен закончиться 23 мая след года.
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
18.08.2020 в 17:16
Що за набір слів, оленю?
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+2
-1
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Инспектор ( )
18.08.2020 в 16:58
Шкура
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.08.2020 в 17:05
Жюв, ты что-то путаешь... Это Лопетеги шкура, а Куман нет...
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+1
-2


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