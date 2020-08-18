Куман: Я бы хотел в Барселону

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал новость о его назначении на пост наставника "Барселоны".

"Да, я бы хотел в этот клуб. Но окончательно о моём переходе можно сказать только тогда, когда будет поставлена ​​подпись в контракте. До тех пор я ничего не могу сказать по этому поводу. Даже если бы я хотел", — цитирует Кумана NOS.

Официально о назначении Кумана будет объявлено 17 или 18 августа.

Ранее стало известно, что "Барселона" отправила в отставку главного тренера Энрике Сетьена, после того как команда упустила чемпионский титул в Испании, а также проиграла мюнхенской "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.