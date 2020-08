Неприкасаемые. Барселона не собирается продавать Месси, Дембеле и Гризманна

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, какие игроки не покинут клуб этим летом.

"Интерес "МЮ" к Дембеле? Он останется. Месси, Дембеле, тер Штеген, Ленгле, Семеду, де Йонг и Гризманн не продаются. Коутиньо? Он может остаться, если Куман на него рассчитывает", - заявил Бартомеу.

Barça president ruled out the chance of opening talks with Man United to Ousmane Démbélé: “He’ll stay. Messi, Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong, Griezmann and Démbélé are not for sale”.



J. Bartomeu also added that “Coutinho can stay here, if Koeman want him”. ???????? #transfers