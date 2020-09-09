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Только бы продать. Реал готов выплачивать половину зарплаты Бэйла в случае трансфера
Будут желающие?
Мадридский "Реал" пытается продать Гарета Бэйла. У игрока конфликт с Зиданом, а сам валлиец гораздо охотнее играет в гольф, чем в футбол.
Для будущего покупателя "сливочные" будут готовы пойти на громадные уступки. По данным The Telegraph, они могут взять на себя половину его зарплаты, а сумма отступных будет символической.
Real Madrid will pay 50 per cent of Gareth Bale’s salary to grant his wish to move away from the Bernabeu and pave the way for a return to the Premier League - @mcgrathmike exclusive https://t.co/sUOLHYTTId— Telegraph Football (@TeleFootball) September 9, 2020
Контракт Гарет с "Реалом" истекает летом 2022-го. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.