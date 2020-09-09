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Только бы продать. Реал готов выплачивать половину зарплаты Бэйла в случае трансфера

Испания
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Только бы продать. Реал готов выплачивать половину зарплаты Бэйла в случае трансфера
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" пытается продать Гарета Бэйла. У игрока конфликт с Зиданом, а сам валлиец гораздо охотнее играет в гольф, чем в футбол.

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Для будущего покупателя "сливочные" будут готовы пойти на громадные уступки. По данным The Telegraph, они могут взять на себя половину его зарплаты, а сумма отступных будет символической.

Контракт Гарет с "Реалом" истекает летом 2022-го. Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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