Только бы продать. Реал готов выплачивать половину зарплаты Бэйла в случае трансфера

Мадридский "Реал" пытается продать Гарета Бэйла. У игрока конфликт с Зиданом, а сам валлиец гораздо охотнее играет в гольф, чем в футбол.

Для будущего покупателя "сливочные" будут готовы пойти на громадные уступки. По данным The Telegraph, они могут взять на себя половину его зарплаты, а сумма отступных будет символической.

Real Madrid will pay 50 per cent of Gareth Bale’s salary to grant his wish to move away from the Bernabeu and pave the way for a return to the Premier League - @mcgrathmike exclusive https://t.co/sUOLHYTTId