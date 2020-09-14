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Месси впереди всех. Обнародован список наиболее высокооплачиваемых игроков мира

Испания
(1 голосов)

Двое за год получили больше ста миллионов

Месси впереди всех. Обнародован список наиболее высокооплачиваемых игроков мира
UA-Футбол
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Журнал Forbes опубликовал список футболистов, которые на данный момент - самые высокооплачиваемы.

Первая тройка не удивит никого - среди лидеров Месси, Роналду и Неймар. Отметим, что в десятке также находится Салах, де Хеа и Левандовски.

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Приводим вашему вниманию первую десятку. Суммы указаны в долларах.

  1. Лионель Месси (126 миллионов)
  2. Криштиану Роналду (117 миллионов)
  3. Неймар (96 миллионов)
  4. Килиан Мбаппе (42 миллиона)
  5. Мохамед Салах (37 миллионов)
  6. Поль Погба (34 миллиона)
  7. Антуан Гризманн (33 миллиона)
  8. Гарет Бэйл (29 миллионов)
  9. Роберт Левандовски (28 миллионов)
  10. Давид де Хеа (27 миллионов)
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В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду Гарет Бэйл Давид де Хеа Неймар Поль Погба Антуан Гризманн Мохамед Салах Килиан Мбаппе
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Комментарии (5)
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Red_Cat (Салоники)
14.09.2020 в 21:37
что ж за напасть такая. и тут лакированый дельфин ВЕЧНО ВТОРОЙ
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+1
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
14.09.2020 в 21:46
блохасте атрофоване чмо Н@@@Й пішов КРІШТІАНО РОНАЛДО ЗАВЖДИ ВИПЕРЕДЖАТИМЕ МЕссі
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+2
-1
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PiterCantrope (Франківськ)
14.09.2020 в 21:35
Мені здається, що Неймар і Мбаппе мають набагато більше. Їм, окрім офіційних грошей по контракту, мабуть платять зі всяких катарських банків на рахунки в оффшорах. Ну і одноразові бонуси, які їм заплатили коли вони підписували контракти з ПСЖ, такі величезні, що навіть класні футболісти в хороших клубах не заробляють стільки за всю свою кар'єру. Те саме планує зробити "Реал", щоб підписати Мбаппе. Він хоч і піде з ПСЖ задурно, але одноразовий сайн-ап бонус, який "Реал" заплатить Мбаппе і його оточенню, буде десь мільйонів під 100 євро.
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
14.09.2020 в 21:40
"любовь сэра Генри грозит бедой только сэру Генри"это я по поводу Неймара, Мбаппе и прочих, получающих часть зарплаты "в конверте". рано и поздно это вскроется и их вы№бут за это.
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0
-3
Vyacheslav Dadyka
14.09.2020 в 21:22
Бэйл который в Реале даже тренируется отдельно получает больше, чем чемпион и лучший бомбардир ЛЧ..
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+1
0


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