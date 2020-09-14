Испания
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Месси впереди всех. Обнародован список наиболее высокооплачиваемых игроков мира
Двое за год получили больше ста миллионов
Журнал Forbes опубликовал список футболистов, которые на данный момент - самые высокооплачиваемы.
Первая тройка не удивит никого - среди лидеров Месси, Роналду и Неймар. Отметим, что в десятке также находится Салах, де Хеа и Левандовски.
Приводим вашему вниманию первую десятку. Суммы указаны в долларах.
- Лионель Месси (126 миллионов)
- Криштиану Роналду (117 миллионов)
- Неймар (96 миллионов)
- Килиан Мбаппе (42 миллиона)
- Мохамед Салах (37 миллионов)
- Поль Погба (34 миллиона)
- Антуан Гризманн (33 миллиона)
- Гарет Бэйл (29 миллионов)
- Роберт Левандовски (28 миллионов)
- Давид де Хеа (27 миллионов)
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Комментарии (5)
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Red_Cat (Салоники)
14.09.2020 в 21:37
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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PiterCantrope (Франківськ)
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Red_Cat (Салоники)
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Vyacheslav Dadyka
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