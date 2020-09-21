Барселона предложила Луису Суаресу € 7 млн за расторжение контракта

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес продолжает вести переговоры с клубом о досрочном расторжении контракта.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Ser, сине-гранатовые предложили 33-летнему футболисту около € 7 млн за расставание, однако тот ответил отказом. При этом не уточняется, выдвинул ли уругваец встречные требования.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Суареса является "Ювентус", однако впоследствии Луис приостановил переговоры с туринским клубом, а на днях было объявлено, что переход не состоится. По последней информации СМИ, игрок согласовал контракт с "Атлетико".

Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в сборную Уругвая.