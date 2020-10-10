Реал предложит новые контракты Рамосу и Модричу

"Реал" намерен продлить контракты с рядом опытных футболистов команды.

В первую очередь клуб планирует предложить новые соглашения защитнику Серхио Рамосу и полузащитнику Луке Модричу, сроки контрактов которых истекают уже по окончанию сезона.

По информации Lavanguardia, президент клуба Флорентино Перес лично инициировал процесс переговоров с ветеранами.

Однако на данный момент неизвестно, будут ли это однолетние соглашения в рамках традиционной политики "Реала" в отношении игроков старше 30 лет, либо более длительные сделки.