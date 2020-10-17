  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Давид Сильва: Мне нужно снова адаптироваться к судейству в Испании после АПЛ
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Давид Сильва: Мне нужно снова адаптироваться к судейству в Испании после АПЛ

Испания
(1 голосов)

Различия в лигах в этом плане существенны

Давид Сильва: Мне нужно снова адаптироваться к судейству в Испании после АПЛ
Новина українською

Полузащитник Давид Сильва, летом перешедший в "Реал Сосьедад", рассказал о адаптации к родной лиге после 10 лет в АПЛ.

"Я провел четыре матча за "Сосьедад" и получил уже 2 желтых карточки. Думаю, у меня проблемы с судьями, похоже, что нужно снова привыкать к испанскому чемпионату.

Все как в 2010 году, когда я только перешел в "Манчестер Сити". Я только приехал с чемпионата мира и едва прошел предсезонку. В Англии был слишком быстрый футбол. Все просто носились вокруг меня без остановки. Иногда я чувствовал себя подавленным. Тем не менее, 10 лет спустя я смотрю на свои заслуги в "Манчестер Сити" и горжусь ими", – сказал Сильва The Times.

Отметим, что в 27 матчах прошлого розыгрыша АПЛ Сильва не получил ни единой карточки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Сильва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...