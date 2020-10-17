Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давид Сильва: Мне нужно снова адаптироваться к судейству в Испании после АПЛ
Различия в лигах в этом плане существенны
Полузащитник Давид Сильва, летом перешедший в "Реал Сосьедад", рассказал о адаптации к родной лиге после 10 лет в АПЛ.
"Я провел четыре матча за "Сосьедад" и получил уже 2 желтых карточки. Думаю, у меня проблемы с судьями, похоже, что нужно снова привыкать к испанскому чемпионату.
Все как в 2010 году, когда я только перешел в "Манчестер Сити". Я только приехал с чемпионата мира и едва прошел предсезонку. В Англии был слишком быстрый футбол. Все просто носились вокруг меня без остановки. Иногда я чувствовал себя подавленным. Тем не менее, 10 лет спустя я смотрю на свои заслуги в "Манчестер Сити" и горжусь ими", – сказал Сильва The Times.
Отметим, что в 27 матчах прошлого розыгрыша АПЛ Сильва не получил ни единой карточки.
Популярное сейчас
- Эвертон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ
- Платиновая жертва. Тудор Бэлуцэ желает начать взрослую карьеру в Динамо
- Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча
- Бей, барабан: легендарный Маноло попал в беду, но его выручил Мората
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО