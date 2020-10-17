Давид Сильва: Мне нужно снова адаптироваться к судейству в Испании после АПЛ

Полузащитник Давид Сильва, летом перешедший в "Реал Сосьедад", рассказал о адаптации к родной лиге после 10 лет в АПЛ.

"Я провел четыре матча за "Сосьедад" и получил уже 2 желтых карточки. Думаю, у меня проблемы с судьями, похоже, что нужно снова привыкать к испанскому чемпионату.

Все как в 2010 году, когда я только перешел в "Манчестер Сити". Я только приехал с чемпионата мира и едва прошел предсезонку. В Англии был слишком быстрый футбол. Все просто носились вокруг меня без остановки. Иногда я чувствовал себя подавленным. Тем не менее, 10 лет спустя я смотрю на свои заслуги в "Манчестер Сити" и горжусь ими", – сказал Сильва The Times.