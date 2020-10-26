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Защитник Реала Начо может пропустить около месяца

Испания
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У игрока травма

Защитник Реала Начо может пропустить около месяца
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Защитник мадридского "Реала" Хосе Игнасио Начо может пропустить около месяца из-за травмы, полученной в матче 7-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (3:1), сообщает журналист Мигель Анхель Диас в своём "твиттере".

Таким образом, футболист пропустит два матча в Лиге чемпионов (с мёнхенгладбахской "Боруссией" и "Интером"), а также две встречи в чемпионате (с "Уэской" и "Валенсией"). Планируется, что Начо вернётся в строй к матчу Примеры с "Вильярреалом", который состоится 21 ноября.

Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" — "Реал" состоится в Германии завтра, 27 октября.

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В статье: Реал (Мадрид) Начо Фернандес
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