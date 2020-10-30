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Тер Штеген, Коутиньо и Юмтити пропустят матч с Алавесом

Испания
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У игроков травмы

Тер Штеген, Коутиньо и Юмтити пропустят матч с Алавесом
Новина українською

"Барселона" в Twitter опубликовала заявку на матч 8-го тура чемпионата Испании против "Алавеса". Встреча пройдет 31 октября и начнется в 22:00.

В заявку из-за травм не попали вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Филиппе Коутинью и защитник Самюэль Юмтити.

"Барселона" после пяти матчей занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Филиппе Коутиньо Самуэль Юмтити
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