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Тер Штеген, Коутиньо и Юмтити пропустят матч с Алавесом
У игроков травмы
"Барселона" в Twitter опубликовала заявку на матч 8-го тура чемпионата Испании против "Алавеса". Встреча пройдет 31 октября и начнется в 22:00.
В заявку из-за травм не попали вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Филиппе Коутинью и защитник Самюэль Юмтити.
"Барселона" после пяти матчей занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков.
The squad for #AlavésBarça! ???????????? pic.twitter.com/ZiMFErzZif— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2020
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