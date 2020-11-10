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Все завязано на качестве: стали известны критерии Месси для обновления контракта с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Лео может остаться в Каталонии

Все завязано на качестве: стали известны критерии Месси для обновления контракта с Барселоной
Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси все же может не покинуть Каталонию и даже завершить карьеру в стане "сине-гранатовых". По информации Marca, стали известны критерии аргентинца для обновления трудового договора с испанским грандом.

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Первый – его физическая форма и выступления команды. Второй – адекватная замена предыдущему президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу. Третий – качественные трансферы.

Месси примет решение в конце сезона-2020/21. Также отмечается, что Лионелю важно понимать, кто будет занимать должности спортивного директора и главного тренера. Сообщается, что сейчас он сосредоточится на футболе, не обращая внимания на слухи о потенциальном переезде в "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
10.11.2020 в 11:04
Не озвучен четвертый пункт - Разрешение находиться на поле стул-бою, который будет подставлять под седалище Месси стульчик во время атак соперника
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Spokoyno (Киев)
10.11.2020 в 10:30
Самі питання? Як можна провести якісні трансфери, коли Барселона "не гребе гроші лопатою" за відвідування Ноу Кампа? Та і перший теж Так Мессі і стоячи завдає суперникам багато клопоту, але роки беруть своє, а ривків все менше і вони повільніше та коротші... Тому питання риторичне... по чому рівнятися?
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Dr. House (Подолье)
10.11.2020 в 10:10
Только второй пункт может быть достигнут, и то под сомнением)))
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