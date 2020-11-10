Все завязано на качестве: стали известны критерии Месси для обновления контракта с Барселоной

Капитан "Барселоны" Лионель Месси все же может не покинуть Каталонию и даже завершить карьеру в стане "сине-гранатовых". По информации Marca, стали известны критерии аргентинца для обновления трудового договора с испанским грандом.

Первый – его физическая форма и выступления команды. Второй – адекватная замена предыдущему президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу. Третий – качественные трансферы.

Месси примет решение в конце сезона-2020/21. Также отмечается, что Лионелю важно понимать, кто будет занимать должности спортивного директора и главного тренера. Сообщается, что сейчас он сосредоточится на футболе, не обращая внимания на слухи о потенциальном переезде в "Манчестер Сити".