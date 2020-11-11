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Экс-игрок Реала и сборной Аргентины Гаго объявил о завершении карьеры

Испания
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Сейчас ему 34

Экс-игрок Реала и сборной Аргентины Гаго объявил о завершении карьеры
UA-Футбол
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Экс-игрок "Реала" и сборной Аргентины Фернандо Гаго завершает игровую карьеру. Об этом он сообщает Джанлука ди Марцио.

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Основная причина - травмы, которые долгое время преследуют 34-летнего футболиста. В последнее время он защищал цвета аргентинского клуба "Велес Сарсфилд".

Наибольшую популярность Гаго получил играя за "Реал" и "Бока Хуниорс". За свою карьеру сумел выиграть 14 трофеев, среди которые два чемпионства в Испании.

Также доходил до финала чемпионата мира со сборной Аргентины, за которую успел сыграть 61 матч.

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В статье: Аргентина Фернандо Гаго Реал (Мадрид)
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