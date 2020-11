Экс-игрок Реала и сборной Аргентины Гаго объявил о завершении карьеры

Экс-игрок "Реала" и сборной Аргентины Фернандо Гаго завершает игровую карьеру. Об этом он сообщает Джанлука ди Марцио.

Основная причина - травмы, которые долгое время преследуют 34-летнего футболиста. В последнее время он защищал цвета аргентинского клуба "Велес Сарсфилд".

