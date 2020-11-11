Экс-игрок Реала и сборной Аргентины Гаго объявил о завершении карьеры

Экс-игрок "Реала" и сборной Аргентины Фернандо Гаго завершает игровую карьеру. Об этом он сообщает Джанлука ди Марцио.

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Основная причина - травмы, которые долгое время преследуют 34-летнего футболиста. В последнее время он защищал цвета аргентинского клуба "Велес Сарсфилд".

Former Real Madrid midfielder Fernando Gago retires from football after injury-plagued year https://t.co/VLdvLnXTo8 — MailOnline Sport (@MailSport) November 11, 2020

Наибольшую популярность Гаго получил играя за "Реал" и "Бока Хуниорс". За свою карьеру сумел выиграть 14 трофеев, среди которые два чемпионства в Испании.

Также доходил до финала чемпионата мира со сборной Аргентины, за которую успел сыграть 61 матч.