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Дибала может перейти в гранд Испании
Аргентинец с Ла Лиги лично заинтересован в этом трансфере
Игрок "Ювентуса" в ближайшее время может перебраться в Мадрид. Дибала во время зимнего окна могут обменять на Мората, который находится в аренде у туринцев с испанского клуба.
В переходе игрока сборной Аргентины заинтересован его соотечественник Диего Симеоне. Руководители "матрасников" поддерживают желание тренера и кроме полноценного трансфера Мората могут предложить 35 млн евро.
В этом сезоне Дибала потерял постоянное место в стартовом составе "Ювентуса". Андреа Пирло заявил, что он не видит его безоговорочным игроком основной одиннадцатки. В текущем сезоне аргентинец провел шесть матчей, в которых забил один гол. Всего на поле он сыграл 306 минут за "старую сеньору". Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 млн евро по данным портала Transfermarket. За туринский клуб Дибала выступает с 2015 года.
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