  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Дибала может перейти в гранд Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дибала может перейти в гранд Испании

Испания
(1 голосов)

Аргентинец с Ла Лиги лично заинтересован в этом трансфере

Дибала может перейти в гранд Испании
Новина українською

Игрок "Ювентуса" в ближайшее время может перебраться в Мадрид. Дибала во время зимнего окна могут обменять на Мората, который находится в аренде у туринцев с испанского клуба.

В переходе игрока сборной Аргентины заинтересован его соотечественник Диего Симеоне. Руководители "матрасников" поддерживают желание тренера и кроме полноценного трансфера Мората могут предложить 35 млн евро.

В этом сезоне Дибала потерял постоянное место в стартовом составе "Ювентуса". Андреа Пирло заявил, что он не видит его безоговорочным игроком основной одиннадцатки. В текущем сезоне аргентинец провел шесть матчей, в которых забил один гол. Всего на поле он сыграл 306 минут за "старую сеньору". Трансферная стоимость игрока оценивается в 80 млн евро по данным портала Transfermarket. За туринский клуб Дибала выступает с 2015 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Альваро Мората Пауло Дибала
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tntsports.com.ar

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...