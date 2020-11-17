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Педри: В Реале мне сказали, что я показал недостаточный уровень - спасибо им за это

Испания
(1 голосов)

Сейчас он счастлив играть за каталонцев

Педри: В Реале мне сказали, что я показал недостаточный уровень - спасибо им за это
UA-Футбол
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17-летний футболист "Барселоны" Педри рассказал, как однажды был отвергнут мадридским "Реалом".

"Проведя неделю тренировок в системе "Реала", они сказали мне, что я показал недостаточный уровень. Для меня это послужило серьезной мотивацией.

Спасибо им за это. Теперь я играю за "Барселону", за которую болел с самого детства. Сейчас я в клубе, в котором и хочу находиться", - признался Педри.

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В новом сезоне 17-летний игрок стремительно пробился в основу каталонцев - сейчас на его счету десять сыгранных игр и три забитых мяча.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Педри
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
17.11.2020 в 21:03
С такой фамилией в РЕАЛ не берут... Только в гей-клуб барселону... Спроси Педро,Аленью и др. товарищей по ориентации...
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