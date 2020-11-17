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Педри: В Реале мне сказали, что я показал недостаточный уровень - спасибо им за это
Сейчас он счастлив играть за каталонцев
17-летний футболист "Барселоны" Педри рассказал, как однажды был отвергнут мадридским "Реалом".
"Проведя неделю тренировок в системе "Реала", они сказали мне, что я показал недостаточный уровень. Для меня это послужило серьезной мотивацией.
Спасибо им за это. Теперь я играю за "Барселону", за которую болел с самого детства. Сейчас я в клубе, в котором и хочу находиться", - признался Педри.
В новом сезоне 17-летний игрок стремительно пробился в основу каталонцев - сейчас на его счету десять сыгранных игр и три забитых мяча.
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