Педри: В Реале мне сказали, что я показал недостаточный уровень - спасибо им за это

17-летний футболист "Барселоны" Педри рассказал, как однажды был отвергнут мадридским "Реалом".

"Проведя неделю тренировок в системе "Реала", они сказали мне, что я показал недостаточный уровень. Для меня это послужило серьезной мотивацией.

Спасибо им за это. Теперь я играю за "Барселону", за которую болел с самого детства. Сейчас я в клубе, в котором и хочу находиться", - признался Педри.

В новом сезоне 17-летний игрок стремительно пробился в основу каталонцев - сейчас на его счету десять сыгранных игр и три забитых мяча.