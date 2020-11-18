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"Мы расстроились, что Месси решил остаться в Барсе". Часть работников клуба ждала трансфера Лео?
И такое бывает
Стало известно, что некоторые сотрудники "Барселоны" надеялись на уход Лионеля Месси из клуба этим летом. Напомним, аргентинский форвард остался в Каталонии.
Издание FourFourTwo пообщалось с некоторыми членами персонала "сине-гранатовых". Оказывается, многих из них огорчило решение удержать нападающего в команде. Источник цитирует одного из сотрудников:
"Да, мы расстроились, когда стало известно, что Месси решил остаться. Мы понимали, что будут новые сокращения, чтобы клуб смог платить ему оклад. Конечно, я люблю Лео и ценю то, что он сделал для клуба и для мирового футбола, однако еще больше я люблю свою семью и возможность иметь работу".
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