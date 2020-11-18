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"Мы расстроились, что Месси решил остаться в Барсе". Часть работников клуба ждала трансфера Лео?

Испания
(1 голосов)

И такое бывает

"Мы расстроились, что Месси решил остаться в Барсе". Часть работников клуба ждала трансфера Лео?
Новина українською

Стало известно, что некоторые сотрудники "Барселоны" надеялись на уход Лионеля Месси из клуба этим летом. Напомним, аргентинский форвард остался в Каталонии.

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Издание FourFourTwo пообщалось с некоторыми членами персонала "сине-гранатовых". Оказывается, многих из них огорчило решение удержать нападающего в команде. Источник цитирует одного из сотрудников:

"Да, мы расстроились, когда стало известно, что Месси решил остаться. Мы понимали, что будут новые сокращения, чтобы клуб смог платить ему оклад. Конечно, я люблю Лео и ценю то, что он сделал для клуба и для мирового футбола, однако еще больше я люблю свою семью и возможность иметь работу".

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В статье: Лионель Месси Барселона коронавирус коронакризис
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Источник:
FourFourTwo

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Комментарии (3)
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Ходжа Насрреал (Львов)
18.11.2020 в 15:02
Это какой-то позор.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.11.2020 в 14:46
Второй день на просторах бывшего СССР гуляет "утка" про то, что кто-то расстроился, что Месси не ушел. При этом ни фамилии того, кто расстроился, ни структура, в которой этот человек работал не указана... Посмейтесь с бреда, описанного выше, и забудьте
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-4
Ходжа Насрреал (Львов)
18.11.2020 в 15:00
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