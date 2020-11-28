Диего Коста рискует пропустить полгода из-за осложнений после COVID-19

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может пропустить от трёх до шести месяцев из-за тромбоза глубоких вен.

Врачи предполагают, что тромбоз глубоких вен у испанца – это последствия коронавируса, которым футболист заразился в сентябре.

Ранее "Атлетико" сообщил, что футболист испытывал дискомфорт и прошёл медицинское обследование, в ходе которого у него был выявлен спонтанный тромбоз глубоких вен правой ноги. Проблемы Косты не связаны с предыдущей травмой.