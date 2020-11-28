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Диего Коста рискует пропустить полгода из-за осложнений после COVID-19
Форвард рискует вылететь надолго
Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может пропустить от трёх до шести месяцев из-за тромбоза глубоких вен.
Врачи предполагают, что тромбоз глубоких вен у испанца – это последствия коронавируса, которым футболист заразился в сентябре.
Ранее "Атлетико" сообщил, что футболист испытывал дискомфорт и прошёл медицинское обследование, в ходе которого у него был выявлен спонтанный тромбоз глубоких вен правой ноги. Проблемы Косты не связаны с предыдущей травмой.
"Когда ты футболист, у тебя больше столкновений и ты должен быть более осмотрительным. Как минимум у нормальных пациентов время восстановления составляет от 3 до 6 месяцев", — поделился с Daily Mail доктор Хосе Эскундеро.
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