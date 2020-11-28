  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Диего Коста рискует пропустить полгода из-за осложнений после COVID-19
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диего Коста рискует пропустить полгода из-за осложнений после COVID-19

Испания
(1 голосов)

Форвард рискует вылететь надолго

Диего Коста рискует пропустить полгода из-за осложнений после COVID-19
Новина українською

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может пропустить от трёх до шести месяцев из-за тромбоза глубоких вен.

Врачи предполагают, что тромбоз глубоких вен у испанца – это последствия коронавируса, которым футболист заразился в сентябре.

Ранее "Атлетико" сообщил, что футболист испытывал дискомфорт и прошёл медицинское обследование, в ходе которого у него был выявлен спонтанный тромбоз глубоких вен правой ноги. Проблемы Косты не связаны с предыдущей травмой.

"Когда ты футболист, у тебя больше столкновений и ты должен быть более осмотрительным. Как минимум у нормальных пациентов время восстановления составляет от 3 до 6 месяцев", — поделился с Daily Mail доктор Хосе Эскундеро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Коста
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...