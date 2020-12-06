С небес на землю. Кадис - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча

"Барселона" отлично провела три последних матча (три крупные победы без единого пропущенного), однако поединок на поле "Кадиса" показал, что рано говорить о выходе из кризиса. Впервые за последние 29 лет каталонцы проиграли этому сопернику. Впервые за последние пять месяцев "Кадис" выиграл на своем поле.

Как это было, смотрите в видеообзоре матча двенадцатого тура чемпионата Испании.

Кадис. "Рамон де Карранза"

"Кадис" - "Барселона" 2:1

Голы: Альваро Хименес 8, Альваро Негредо 63 - Педро Алькала 57 (авт.)