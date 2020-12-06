Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С небес на землю. Кадис - Барселона 2:1. Видео голов и обзор матча
Кадис - Барселона ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 05.12.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" отлично провела три последних матча (три крупные победы без единого пропущенного), однако поединок на поле "Кадиса" показал, что рано говорить о выходе из кризиса. Впервые за последние 29 лет каталонцы проиграли этому сопернику. Впервые за последние пять месяцев "Кадис" выиграл на своем поле.
Как это было, смотрите в видеообзоре матча двенадцатого тура чемпионата Испании.
Кадис. "Рамон де Карранза"
"Кадис" - "Барселона" 2:1
Голы: Альваро Хименес 8, Альваро Негредо 63 - Педро Алькала 57 (авт.)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Александр Поворознюк: У нас украли победу. Нечего комментировать
- Помогали, как могли. Шахтёр - Минай 5:1
- В Первой лиге начался антракт: Агробизнес - зимний чемпион. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Барселона и Месси будут оштрафованы за жест Лео
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...