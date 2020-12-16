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Технический директор Аякса может покинуть клуб, чтобы принять участие в выборах президента Барселоны

Испания
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Его имя хорошо знают в Лондоне, Амстердаме и Каталонии

Технический директор Аякса может покинуть клуб, чтобы принять участие в выборах президента Барселоны
Новина українською

Технический директор амстердамского "Аякса" Марк Овермарс может уйти из нидерландского гранда. По информации испанских СМИ, его уход из голландского клуба может означать потенциальное участие в предстоящих выборах президента каталонской "Барселоны".

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Футболист Оверварс защищал цвета "Виллем II", "Аякса", "Арсенала" и "Барселоны". В 2004 году из-за травмы Марк объявил об окончании карьеры игрока, но 10 августа 2008 года вернулся в футбол в качестве исполнителя родной команды "Гоу Эхед Иглс" из второго нидерландского дивизиона.

С июля 2012 года он работает техническим директором "Аякса".

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В статье: Аякс (Амстердам) Марк Овермарс Барселона
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