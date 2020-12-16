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Технический директор Аякса может покинуть клуб, чтобы принять участие в выборах президента Барселоны
Его имя хорошо знают в Лондоне, Амстердаме и Каталонии
Технический директор амстердамского "Аякса" Марк Овермарс может уйти из нидерландского гранда. По информации испанских СМИ, его уход из голландского клуба может означать потенциальное участие в предстоящих выборах президента каталонской "Барселоны".
❗️ Marc Overmars will put an end to his stage as the technical secretary of Ajax at the end of the season. His departure from the Dutch side could make him one of the protagonists facing the upcoming Presidency elections of FC Barcelona. [cat radio via sport] pic.twitter.com/teYinanY3D— barcacentre (@barcacentre) December 16, 2020
Футболист Оверварс защищал цвета "Виллем II", "Аякса", "Арсенала" и "Барселоны". В 2004 году из-за травмы Марк объявил об окончании карьеры игрока, но 10 августа 2008 года вернулся в футбол в качестве исполнителя родной команды "Гоу Эхед Иглс" из второго нидерландского дивизиона.
С июля 2012 года он работает техническим директором "Аякса".
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