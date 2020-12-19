Барселона - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Посреди недели "Барселона" одержала стратегически важную победу над "Реал Сосьедадом" в перенесенном матча 19-го тура. Сейчас же принадлежит закрепить свой успех в матче против кризисной "Валенсии".

Поединок состоится 19.12.2020 в 17:15. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

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