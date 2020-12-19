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Барселона - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Валенсия: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 19.12.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Посреди недели "Барселона" одержала стратегически важную победу над "Реал Сосьедадом" в перенесенном матча 19-го тура. Сейчас же принадлежит закрепить свой успех в матче против кризисной "Валенсии".
Поединок состоится 19.12.2020 в 17:15. Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – видеосервис MEGOGO. Смотрим.
Трансляция этого и других матчей чемпионатов Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки «Максимальная» будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.
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