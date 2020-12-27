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Йовича хочет арендовать клуб АПЛ
А вписывается ли он в концепцию клуба?
Английский "Вулверхэмптон" интересуется возможностью аренды нападающего мадридского "Реала" Луки Йовича. Об этом сообщает AS со ссылкой на SkySports.
Причиной стала тяжелая травма головы основного нападающего "Вулвз" Рауля Хименеса. Мексиканец попал в лазарет после столкновения с Давидом Луизом в матче против "Арсенала" в конце ноября. К этому основной игрок "Вулверхэмптона" выходил в каждом матче АПЛ с тех пор, как команда покинула Чемпионшип.
Серб может перейти в клуб из чемпионата Англии на правах аренды до конца сезона. Заметим, что в АПЛ также выступает бывший одноклубник игрока в "Айнтрахте" Себастьян Алле, с которым они в сезоне 18/19 на двух назабивали 40 голов.
В этом сезоне Лука Йович провел всего пять матчей в составе "Реала”, не отметившись ни одним результативным действием. Ориентировочная стоимость 23-летного игрока по данным Transfermarkt на данный момент составляет 20 млн евро.
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