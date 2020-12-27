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Барселона - Эйбар. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Эйбар: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.12.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Чемпионат Испании пережил Рождественскую мини-паузу и снова вступил в права. Играть буду в предновогодние дни и сразу после наступления 2021-го. Для "Барселоны" это шанс улучшить свое не самое лучшее турнирное положение.
В шестнадцатом туре "блаугранас" сыграют против "Эйбара". Поединок запланирован на 29-е декабря 2020-го года в 20:15. Прямая текстовая онлайн трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Видеотрансляция матча - видеоплатформа MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча 16-го тура Ла Лиги?
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Франция - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, Free;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Словакия - Digi Sport 1, DIGI GO;
- Испания - Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar Laliga 1.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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