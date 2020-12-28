Иско попросил выставить его на трансфер из-за конфликта с Рамосом

У игрока мадридского "Реала" Иско испортились отношения с членами по команде. Поэтому он хочет перейти в другой клуб. Об этом сообщает Diario Gol.

Сообщается, что конфликт произошел с капитаном "сливочных" Серхио Рамосом, который недоволен действиями игрока в матчах и на тренировках. Многие одноклубники поддержали четвертого номера команды, согласившись с тем, что Иско несправедливо выходит на поле в составе "Реала".

Футболист сам хочет найти место, где он будет получать больше игровой практики перед чемпионатом Европы, который должен пройти следующим летом.

Наставник мадридцев Зинедин Зидан публично защищает полузащитника, но все равно в Иско лишь 40 проведенных минут за "Реал" в последних шести матчах команды.

В этом сезоне у испанского игрока только один ассист в 11 играх в составе "сливочных". Заметим, что лишь в трех поединках он появлялся в стартовом составе. Transfermarkt оценивает Иско в 20 млн евро. Его контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2022-го года.