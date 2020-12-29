Дембеле попал в заявку Барселоны на матч с Эйбаром

“Барселона” объявила заявку на сегодняшний матч чемпионата Испании против “Эйбара”.

В список 21 футболистов попал и французский вингер Усман Дембеле, пропустивший последние четыре тура Ла Лиги из-за травмы.

Лионель Месси сегодня прилетит в Барселону после рождественского отпуска в Аргентине, и матч сможет посмотреть только с трибун. Фати, Пике и Роберто по-прежнему травмированы.

Матч “Барселона” – “Эйбар” состоится в 20:15.