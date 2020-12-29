Атлетико рассматривает Милика в качестве замены Косте

"Атлетико" контактировал с "Наполи" по поводу возможного трансфера форварда неаполитанцев Аркадиуша Милика, пишет Calciomercato. По данным источника, мадридцы рассматривали польского нападающего в качестве замены для Диего Косты, который покинул команду.

Тем не менее трансфер Милика вряд ли состоится, так как "Наполи" хочет получить за игрока € 15 млн, что в "Атлетико" считают слишком высокой суммой.

Несмотря на высокие финансовые требования, "Атлетико" продолжает вести переговоры с "Наполи".