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Атлетико рассматривает Милика в качестве замены Косте

Испания
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Испанский клуб ищет усиление в линию атаки

Атлетико рассматривает Милика в качестве замены Косте
Новина українською

"Атлетико" контактировал с "Наполи" по поводу возможного трансфера форварда неаполитанцев Аркадиуша Милика, пишет Calciomercato. По данным источника, мадридцы рассматривали польского нападающего в качестве замены для Диего Косты, который покинул команду.

Тем не менее трансфер Милика вряд ли состоится, так как "Наполи" хочет получить за игрока € 15 млн, что в "Атлетико" считают слишком высокой суммой.

Несмотря на высокие финансовые требования, "Атлетико" продолжает вести переговоры с "Наполи".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик Наполи
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