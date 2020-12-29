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Примера. 16-й тур. Барселона - Эйбар 1:1. С Месси - плохо, без него - еще хуже
Кто теперь будет козлом отпущения?
Барселона. Стадион Камп Ноу
"Барселона" - "Эйбар" 1:1
Голы: Усман Дембеле 67 - Энрике Гарсия 57
"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Усман Дембеле 46), Клеман Лангле (Серхио Бускетс 83), Миралем Пьянич (Филиппе Коутиньо 66), Педри (Рики Пуч 89), Антуан Гризманн (Тринкао 66), Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Эктор Фирпо, Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо
"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос (Паулу Оливейра 73), Педро Бигас, Серхио Альварес, Такаси Инуи, Эду Экспозито, Рафаэл Соареш, Папа Кули Диоп (Серхио Куберо 90+3), Энрике Гарсия (Йосинори Муто 73), Дамир Кадзьор (Ресио 81), Алехандро Посо
Предупреждения: Серхио Альварес 75, Ресио 83
Нереализованный пенальти: Мартин Брайтвайт 8
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