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Примера. 16-й тур. Барселона - Эйбар 1:1. С Месси - плохо, без него - еще хуже

Испания
(1 голосов)

Кто теперь будет козлом отпущения?

Примера. 16-й тур. Барселона - Эйбар 1:1. С Месси - плохо, без него - еще хуже
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Барселона. Стадион Камп Ноу
"Барселона" - "Эйбар" 1:1
Голы: Усман Дембеле 67 - Энрике Гарсия 57

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Сержиньо Дест (Усман Дембеле 46), Клеман Лангле (Серхио Бускетс 83), Миралем Пьянич (Филиппе Коутиньо 66), Педри (Рики Пуч 89), Антуан Гризманн (Тринкао 66), Мартин Брайтвайт, Френки де Йонг, Эктор Фирпо, Оскар Мингеза Гарсия, Рональд Араужо

"Эйбар": Марко Дмитрович, Эстебан Бургос (Паулу Оливейра 73), Педро Бигас, Серхио Альварес, Такаси Инуи, Эду Экспозито, Рафаэл Соареш, Папа Кули Диоп (Серхио Куберо 90+3), Энрике Гарсия (Йосинори Муто 73), Дамир Кадзьор (Ресио 81), Алехандро Посо

Предупреждения: Серхио Альварес 75, Ресио 83
Нереализованный пенальти: Мартин Брайтвайт 8

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В статье: Барселона Эйбар
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Комментарии (15)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.12.2020 в 22:25
дуріане вилазь зі своєї нори ти ж так хотів ДОНЕСТИ ПРАВДУ зара Я ТОБІ ПРАВДУ ДОНЕСУ не позорся, мессомане нещасний
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
29.12.2020 в 22:22
де, ДЕ АНАЛітик шепетівський давайте його мені зара буде розбір польотів HALA MADRID
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.12.2020 в 22:25
Він знову три тижні буде дивитися хокей, як після Лівера, Баварії та Кадіса із Юве)))
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
29.12.2020 в 22:20
Эйбар упустил победу. Можно и так сказать. Кто бы мог подумать год назад, что Барселона дойдет до такого. Проделками Переса и кознями судей это уже не объяснить.
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.12.2020 в 22:21
Да сразу это решение дать Месси выходной попахивал потерей очков. Ну видимо их это не парит.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.12.2020 в 22:21
Как это не объяснить? Сейчас воскресший Алень объяснит
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
29.12.2020 в 22:19
Черговий провал КУ... та його команди. Як там можна грати проти середнячка. Ну і черговий провальний виступ Гризманна! ШО ТО БУЛО? Знов незрозуміле завдання тренерського штабу чи Антуан втратив форму. Ну не Мессі ж йому завадив бути лідером, як "найбільшій зірці" тих хто виходив на матч. Той же Брайтвайт довів, що він максимум для заміни. Ну і захист... Піке НЕМА, а проблем ще більше! А в цілому виглядає, що Ліонель часто перетягує гру на себе, утім без нього "тягнути воза" взагалі нема кому.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.12.2020 в 22:24
Це все РЕАЛьні хлопчики та ексПЕРДИ пороблено Барсі зробили
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
29.12.2020 в 22:25
"РЕАЛьні хлопчики" просто обісралися від радощі
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.12.2020 в 22:28
Ні , дядьку, обсераєтесь Ви тут із своїми маразматичними нісенітницями. При чому постійно.
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.12.2020 в 22:18
А в это время за океаном бородатый мальчик радостно потирает свои маленькие ручёнки, играясь рождественскими подарками и думает: ну, что, .уки, зажали мне 100 лямов, а без меня даже пенальти забить не можете и выиграть у какого-то Эйбара не пол силу
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
29.12.2020 в 22:24
А шо ви тепер напишете... На це свято ЛОШАР "У сусіда корова здохла!"
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0
0
боkhкассалошок (Город)
29.12.2020 в 22:14
с новым годом олени))
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
29.12.2020 в 22:14
сливают Меську..
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0
0
oda1979 (Запорожье)
29.12.2020 в 22:15
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0
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