Примера. 16-й тур. Барселона - Эйбар 1:1. С Месси - плохо, без него - еще хуже

Черговий провал КУ... та його команди. Як там можна грати проти середнячка. Ну і черговий провальний виступ Гризманна! ШО ТО БУЛО? Знов незрозуміле завдання тренерського штабу чи Антуан втратив форму. Ну не Мессі ж йому завадив бути лідером, як "найбільшій зірці" тих хто виходив на матч. Той же Брайтвайт довів, що він максимум для заміни. Ну і захист... Піке НЕМА, а проблем ще більше! А в цілому виглядає, що Ліонель часто перетягує гру на себе, утім без нього "тягнути воза" взагалі нема кому.