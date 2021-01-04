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Серьезно опережая график. Ансу Фати может быть готов к матчу против ПСЖ

Испания
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Куман точно будет рад

Серьезно опережая график. Ансу Фати может быть готов к матчу против ПСЖ
UA-Футбол
Новина українською

Ансу Фати получил серьезную травму еще осенью, которая должна была вывести его из строя до середины марта. Однако у Рональду Кумана появилась надежда.

По данным AS, молодой вингер хорошо восстанавливается, серьезно опережая график. Существует вероятность, что он может сыграть против "ПСЖ" уже в середине февраля.

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До травмы Фати успел отыграть десять матчей, забить пять голов и отдать четыре голевые передачи.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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