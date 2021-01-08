Фонт – о пожизненном контракте Месси, приглашении Гвардиолы и зимнем усилении Барселоны

Кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Виктор Фонт прокомментировал актуальные инфоповоды в пространстве "сине-гранатовых". Цитирует Фонта издание Marca.

"Что мы планируем делать для того, чтобы сохранить Месси? Пожизненный контракт. В краткосрочной перспективе он будет нашим игроком. Хави уверен, что это наш приоритет. Затем – его включение в руководство клуба. Мы банально не осознаем, каково это – иметь в своем составе лучшего игрока в истории на международном уровне. Оценить его дальнейший вклад также не представляется возможным".