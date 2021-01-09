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Реал вылетел на матч с Осасуной с 4-часовым опозданием

Испания
(1 голосов)

Мадридцам всё же удалось вылететь из столицы

Реал вылетел на матч с Осасуной с 4-часовым опозданием
Новина українською

"Реал" прилетел в Памплону на сегодняшний матч Ла Лиги против "Осасуны" с 4-часовым опозданием, сообщает Marca.

В пятницу вечером взлетно-посадочная полоса в мадридском аэропорту была закрыта из-за обледенения, поэтому самолет смог взлететь только в 22:30 по местному времени.

Из-за непогоды "Реал" специально вылетел на игру за день до игры, хотя в этом сезоне мадридцы при возможности отправляются на выездные матчи в игровой день.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Памплоне ожидается снегопад, но "Осасуна" наняла дополнительных сотрудников для уборки поля от снега.

Начало матча "Осасуна" – "Реал" запланировано на 22:00.

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В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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cabo36
09.01.2021 в 11:07
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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