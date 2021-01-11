  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта: Хотел бы вместе с Месси отпраздновать 125-ти летие клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта: Хотел бы вместе с Месси отпраздновать 125-ти летие клуба

Испания
(1 голосов)

Он хочет, чтобы Месси остался в Барселоне

Лапорта: Хотел бы вместе с Месси отпраздновать 125-ти летие клуба
Новина українською

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился своим мнением касательно реконструкции "Камп Ноу". Также он прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Лионеля Месси в предверии 125-ти летия клуба, которое будет в ноябре 2024-го года.

"Я хотел бы, чтобы мы смогли вместе с Лео Месси отпраздновать 125-летие клуба на новом "Камп Ноу". Вопрос со стадионом непростой, потому что на его строительство уйдет два года. Проблема с Лео проще, чем со стадионом. Было бы очень здорово отметить эту годовщину с Месси - это был бы хороший финальный фейерверк", - цитирует слова Лапорта Goal.

Напомним, что у аргентинского нападающего этим летом истекает контракт с "Барселоной". Ранее футболист говорил, что хотел поиграть в США и получить опыт игры в MLS. В текущем сезоне во всех турнирах Ла Лиги Месси сыграл 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Подолье)
11.01.2021 в 15:15
Так в чём проблема? Главное, чтоб было здоровье. Сядите , отпразднуете. Ты выпьешь бокал рома, Месси стакан кефира...)))
Ответить
+2
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...