Лапорта: Хотел бы вместе с Месси отпраздновать 125-ти летие клуба

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился своим мнением касательно реконструкции "Камп Ноу". Также он прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Лионеля Месси в предверии 125-ти летия клуба, которое будет в ноябре 2024-го года.

"Я хотел бы, чтобы мы смогли вместе с Лео Месси отпраздновать 125-летие клуба на новом "Камп Ноу". Вопрос со стадионом непростой, потому что на его строительство уйдет два года. Проблема с Лео проще, чем со стадионом. Было бы очень здорово отметить эту годовщину с Месси - это был бы хороший финальный фейерверк", - цитирует слова Лапорта Goal.

Напомним, что у аргентинского нападающего этим летом истекает контракт с "Барселоной". Ранее футболист говорил, что хотел поиграть в США и получить опыт игры в MLS. В текущем сезоне во всех турнирах Ла Лиги Месси сыграл 21 матч, в которых забил 14 голов и отдал 6 голевых передач.