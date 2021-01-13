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Герой футбольного дня. Сауль Ньигес
За темной полосой должна быть светлая
Нетипичная ситуация... Сауль Ньигес не был лучшим в составе "Атлетико" во вчерашнем матче против "Севильи". Учитывая то, что играл когда-то фундаментальный для "матрасников" футболист не со старта, а после выхода на замену, можно было без него вообще обойтись. Однако Сауль минутами, которые ему были отведены, воспользовался максимально продуктивно: он забил второй гол, чем снял вопрос о победителе матча с "Севильей".
Стоит говорить прямо – Сауль сейчас находится в плохой форме. Он играл в недавнем кубковом матче и стал одним из непосредственных виновников провала "Атлетико". Есть твердое мнение, что Сауль банально "пересидел" в Мадриде, хотя раньше к нему был предметный интерес со стороны других клубов. В частности, "Челси".
С другой стороны, "Атлетико" сейчас имеет уникальный шанс на чемпионство, в борьбе за которое важна каждая боевая единица. Диего Симеоне пытается как можно эффективнее использовать все имеющиеся у него ресурсы. В чемпионате забивали уже десять различных игроков, двое из которых (Луис Суарес и Маркос Льоренте) находятся в списке топ-бомбардиров лиги, а другие словно выполняют вспомогательные функции. Сауль Ньигес – среди них.
"Гол – для его уверенности. Ему это нужно. Он получил мяч от Льоренте в радиусе штрафной, прокинул влево и пробил по недосягаемой для Буну траектории. Хорошая работа в центре поля, выход на поле тогда, когда "Атлетико" не хватало кислорода", - такую характеристику Сауль получил от одного из ведущих местных изданий. С надеждой, что это начало конца кризиса в карьере способного футболиста.
"Атлетико" – мощный, но если раскроет скрытый потенциал всех своих игроков, то будет еще мощнее. Сауль Ньигес еще не сказал своего последнего слова.
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