Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба

С боями, со скрипом, сквозь тернии "Барса" пробилась в финал Суперкубка Испании, и зрители получили еще одну возможность стать свидетелями "лишнего" Эль-Класико. А Эль-Класико это всегда интересно. Впрочем, "Реал" не имел права думать о финале, пока не одолел "Атлетик". Соперника коварного и непредсказуемого.

Баски сменили тренера. После прихода Марселино Тораля уступили "Барсе" в чемпионате, однако показали довольно неплохой футбол. Однако во время того матча контуры наработок тренера были определены штрих-пунктиром, а уже сегодня планы Марселино Тораль получили четкие очертания. Классическая схема 4-4-2, активный отбор в центре поля, максимальное насыщение зон на чужой половине – "Реал" оказался не готов к таким сюрпризам.

Хотя нельзя говорить, что играл Мадрид бездарно. Девять ударов по воротам в течение первого тайма – гроссмейстерский результат. Да и попадания в створ не были редкостью: Азар, Модрич, Рамос и Кроос проверяли бдительность Унай Симона и были поражены работой голкипера.

Неплохо били также Бензема с Асенсио, однако это ничто по сравнению с моментами "Атлетика". Не по количеству, а по качеству. Баскам оказалось достаточно пяти ударов по воротам и трех попаданий в створ для двух голов. Ошибки Лукаса Васкеса. Сначала его обрезка на своей половине поля (неточная передача) привела к контрнаступлению по схеме Дани Гарсия (ассист) - Рауль Гарсия (точный удар). А потом – безосновательный фол против Иньиго Мартинеса в штрафной (Рауль Гарсия реализовал пенальти). "Реал" оказался в весьма затруднительном положении.

А могло быть еще хуже, если бы Икер Муньяин ударом головой попал в створ после навеса с фланга. Однако справедливости ради надо сказать, что "Реал" к середине второго тайма мог и вообще выровнять положение. Дважды хорошо бил Марко Асенсио – издалека и из-за пределов штрафной площади. В первом случае мяч пролетел чуть выше над перекладиной, во втором – попал в штангу.

Асенсио вообще катастрофически не везло. Чуть позже после его удар мяч всколыхнул перекладину – только одних его стараний могло бы хватить "Реалу" для победы. Но не судьба.

Не судьба увидеть Эль-Класико в финале Суперкубка Испании. Хотя Бензема и отыграл один гол (Менди из глубины отпасовал на Каземиро, тот сбросил на Карима на грани офсайда), общий итог от этого не изменился. "Атлетик" даже мог вернуть себе преимущество в два мяча, если бы Вильялибре выиграл дуэль у Тибо Куртуа.

Надо отметить второй гол Бензема, но из очевидного офсайда. Могли ли удары Рамоса / Менди стать спасительными для "Реала"? Вероятно да. "Атлетик" отбивался, параллельно найдя силы для одной острой контратаки, которую безупречным подкатом против Вильямса остановил Менди. Финал уже вырисовался на горизонте басков.

С трудом, но "Атлетик" удержал нужный счет. И получил уникальную возможность побороться за трофей. Марселино Тораль может начать сразу с громкого успеха. Он то знает, как побеждать "Барсу" в финале.

Суперкубок Испании. Полуфинал

Малага. "Ла Росаледа"

Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэра

"Реал" – "Атлетик" 1:2

Голы: Бензема 73 - Рауль Гарсия 18, Рауль Гарсия (пен.) 38

"Реал": Куртуа – Васкес, Варан (Начо 46), Рамос, Менди – Модрич (Вальверде 67), Каземиро, Кроос – Азар (Винисиус 67), Бензема (Мариано Диас 88), Асенсио

"Атлетик": Симон – Капа (Лекуэ 68), Нуньес, Мартинес, Баленсиага (Моркильо 78) – Де Маркос, Венседор (Весга 68), Дани Гарсия, Муньяин (Беренгер 71) – Рауль Гарсия (Вильялибре 79), И. Вильямс

Попередження: Васкес 37, Кроос 83 – Капа 56, Дани Гарсия 84, Унай Симон 88