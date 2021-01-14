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Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба

Испания
(1 голосов)

Мадрид сложил полномочия обладателя Суперкубка Испании

Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

С боями, со скрипом, сквозь тернии "Барса" пробилась в финал Суперкубка Испании, и зрители получили еще одну возможность стать свидетелями "лишнего" Эль-Класико. А Эль-Класико это всегда интересно. Впрочем, "Реал" не имел права думать о финале, пока не одолел "Атлетик". Соперника коварного и непредсказуемого.

Баски сменили тренера. После прихода Марселино Тораля уступили "Барсе" в чемпионате, однако показали довольно неплохой футбол. Однако во время того матча контуры наработок тренера были определены штрих-пунктиром, а уже сегодня планы Марселино Тораль получили четкие очертания. Классическая схема 4-4-2, активный отбор в центре поля, максимальное насыщение зон на чужой половине – "Реал" оказался не готов к таким сюрпризам.

Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба - изображение 1

Хотя нельзя говорить, что играл Мадрид бездарно. Девять ударов по воротам в течение первого тайма – гроссмейстерский результат. Да и попадания в створ не были редкостью: Азар, Модрич, Рамос и Кроос проверяли бдительность Унай Симона и были поражены работой голкипера.

Неплохо били также Бензема с Асенсио, однако это ничто по сравнению с моментами "Атлетика". Не по количеству, а по качеству. Баскам оказалось достаточно пяти ударов по воротам и трех попаданий в створ для двух голов. Ошибки Лукаса Васкеса. Сначала его обрезка на своей половине поля (неточная передача) привела к контрнаступлению по схеме Дани Гарсия (ассист) - Рауль Гарсия (точный удар). А потом – безосновательный фол против Иньиго Мартинеса в штрафной (Рауль Гарсия реализовал пенальти). "Реал" оказался в весьма затруднительном положении.

Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба - изображение 2

А могло быть еще хуже, если бы Икер Муньяин ударом головой попал в створ после навеса с фланга. Однако справедливости ради надо сказать, что "Реал" к середине второго тайма мог и вообще выровнять положение. Дважды хорошо бил Марко Асенсио – издалека и из-за пределов штрафной площади. В первом случае мяч пролетел чуть выше над перекладиной, во втором – попал в штангу.

Асенсио вообще катастрофически не везло. Чуть позже после его удар мяч всколыхнул перекладину – только одних его стараний могло бы хватить "Реалу" для победы. Но не судьба.

Не судьба увидеть Эль-Класико в финале Суперкубка Испании. Хотя Бензема и отыграл один гол (Менди из глубины отпасовал на Каземиро, тот сбросил на Карима на грани офсайда), общий итог от этого не изменился. "Атлетик" даже мог вернуть себе преимущество в два мяча, если бы Вильялибре выиграл дуэль у Тибо Куртуа.

Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба - изображение 3

Надо отметить второй гол Бензема, но из очевидного офсайда. Могли ли удары Рамоса / Менди стать спасительными для "Реала"? Вероятно да. "Атлетик" отбивался, параллельно найдя силы для одной острой контратаки, которую безупречным подкатом против Вильямса остановил Менди. Финал уже вырисовался на горизонте басков.

С трудом, но "Атлетик" удержал нужный счет. И получил уникальную возможность побороться за трофей. Марселино Тораль может начать сразу с громкого успеха. Он то знает, как побеждать "Барсу" в финале.

Суперкубок Испании. Реал - Атлетик 1:2. Эль-Класико? Не судьба - изображение 4

Суперкубок Испании. Полуфинал
Малага. "Ла Росаледа"
Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэра

"Реал" – "Атлетик" 1:2
Голы: Бензема 73 - Рауль Гарсия 18, Рауль Гарсия (пен.) 38

"Реал": Куртуа – Васкес, Варан (Начо 46), Рамос, Менди – Модрич (Вальверде 67), Каземиро, Кроос – Азар (Винисиус 67), Бензема (Мариано Диас 88), Асенсио

"Атлетик": Симон – Капа (Лекуэ 68), Нуньес, Мартинес, Баленсиага (Моркильо 78) – Де Маркос, Венседор (Весга 68), Дани Гарсия, Муньяин (Беренгер 71) – Рауль Гарсия (Вильялибре 79), И. Вильямс

Попередження: Васкес 37, Кроос 83 – Капа 56, Дани Гарсия 84, Унай Симон 88

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В статье: Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (68)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 01:14
Вже волають про свободу алєню так він вільний, зараз не в банівін сам просто сюди заходити боїться, опозорився, опустили його тут як шавку
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 01:19
А откуда ты знаешь, шо Дариан не в бане?
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+1
-2
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 01:26
олені, олені - небриті й фуфловані)))
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+1
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 00:59
От блінщо за день? Ще й кляту авку змінити не можу ніяк.. Вже всі формати перепробував і розмір 100х100 поставив
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+1
-4
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 01:06
Vamos, No te preocupes por eso! Esta bien, a mi me suena (Кинь, не переймася так за це! Усе нормально, мені це знайомо)... REAList
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+1
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 01:10
Та я не переймаюсь. Просто ріже око відсутність авки. А барселонці - пара невдач і знов по норам порозлазяться. Нехай беруть суперкубок. Біс із ним.. А ми візмемо Кубок Короля і ще за чемпіонство поборемося
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 01:22
Не возьмёте вы КК, это я вам гарантирую! Спорить будешь?
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 01:31
Да ладно, Олег. Сезон настолько тупой, что даже Реал может взять кубок и, теоретически, даже чемпионство, если, конечно, Перес с судейками снова подсуетится. Вовремя.
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:48
Свободу Дариану Кларку! Кто ЗА, ставьте ПЛЮС. По правилам сайта 10 плюсов под прошением это уже амнистия. Мой плюс +
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+4
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
15.01.2021 в 00:50
Та нет уж. Даже 1000 сообщений посылания друг друга это более адекватно, чем поэмы этого сумасшедшего. Пусть своим детям или родителям рассказывает бредни собственного приготовления.
Ответить
0
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:51
Нуу.. тут некоторым из ваших скучно..
+4
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
15.01.2021 в 00:52
Да то на эмоциях))
0
-6
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 01:00
Барселиниус (землянин) 15.01.2021 в 00:48 Tu cierra la boca basura y la perra fuflonical!!!
Ответить
0
-4
metall5291 (Kharkiv)
15.01.2021 в 00:30
Комментарии просто поражают глубиной интеллекта. Начинаю скучать за Дарианом.
Ответить
+1
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:32
Ты ж его сам же и ликвидировал.
Ответить
+7
-1
metall5291 (Kharkiv)
15.01.2021 в 00:47
У всех бывают ошибки.
0
-7
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 00:40
Металл, может ты сначала со своими соратниками разберешься? По крайней мере, с откровенным быдлятником типа Витька или Чапмена.
Ответить
+4
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 00:44
Діду, бидлятніків на цьому сайті лише два- це ти та прістарєлий сцикунчик мес-пес
0
-7
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 00:46
Loader (Днепр) 15.01.2021 в 00:40 Callate, eres un puta estupido!
+1
-6
metall5291 (Kharkiv)
15.01.2021 в 00:49
Я пытался, все тому свидетели. И со своими, и с вашими. Но результат - ноль. Пусть всё плывет, как нечто по Амазонке.
0
-6
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 01:01
Так может, Металл, тебе тоже не стоит напрягаться? Ты пару месяцев, как сбился на хрень, хотя раньше держался. Неужели тебе не хочется видеть здесь того же Дариана с его информацией? Неужели только эти щелкунчики типа Витька, как на футбол.уа?
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
15.01.2021 в 00:44
Действительно, устали от статистики от Дариана, получите Рыдалов, желтопузиков и прочий crap. )
Ответить
+5
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 00:46
Так ридал - це твій другий акк
+2
-6
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 00:56
ВікторАплодісмєнт (Київ) Bien hecho (Молодець)! No te preocupes tienes razon, Y yo te estoy apoyando! (Не переймайся, ти маєш рацію, й я підтримую тебе!)
Ответить
+1
-5
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 00:29
Радіють барселонські мокрощолкі, що не буде ель класіко в фіналі, з'явилися в них шанси на хоча б один трофей, який вони ж самі спочатку назвали "непотрібним"
Ответить
+1
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:31
А вот возьмём и подарим Атлетику суперкубок с барского плеча.
Ответить
+4
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 00:34
Так меська ж образиться! Кожен трофей спочатку для нього, хоч він і сам не вірив в такий розвиток подій. Вболівальнички на останніх місцях в путі. Так шо не кукарікай тут
+1
-7
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 00:39
Барселиниус (землянин) 15.01.2021 в 00:31 A decir la verdad, estoy al dia, que fufloperra
Ответить
+1
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:22
Чапман сменил погоняло, как я ему и советовал, но это ему не помогло.
Ответить
+6
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 00:43
No, escuchame tu, hijo de puta Adios, Барселиниус (землянин) idiota!
Ответить
0
-5
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 00:44
Я ему вообще поражаюсь. Это же как нужно др.чить на КР. Школота на максималках.
Ответить
+2
-2
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 00:47
Добавлю, что парнишка настолько е.нулся, что даже в переводчики полез. Когда их уже вернут обратно в школу.
+3
-2
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 01:10
Loader (Днепр) 15.01.2021 в 00:47 Vigila lo que dices, viejo tu fufloescoria
Ответить
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
15.01.2021 в 00:15
Поздравляю многочисленных болельщиков Бильбао на этом сайте. Дуэт Гарсии таки поимел Мадрид.))
Ответить
+6
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:18
Может всё-таки дубль?
Ответить
+4
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
15.01.2021 в 00:36
Барселиниус (землянин) Я имел ввиду, что другой Гарсия сделал асист тому, который забил. )) PS. Что эта бл... аплодирующая прицепилось? Что оно хочет?))
+2
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 00:38
Хоче щоб ти менше в позі раком плазував, а то зовсім обісцявся, сцикло
+1
-6
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 00:24
Тим краще буде коли в фіналі вони помають путу, меську вашого хитродупого в піхву
Ответить
+1
-8
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 00:35
mes que = no merece la pena por lo tanto, es en fobico de puta!
Ответить
+1
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:09
Хм.. А почему я до сих не играю на ставках?
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2021 в 00:10
ставки замёрзли - щас тока хоккей!)))
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:10
Наверное очень интересная игра идёт..
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2021 в 00:11
ну да: чапа против аватарки))))
+3
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 00:24
REAL - Champions de Espania siempre, y que lo importante, todo el rato, lo Barselona, por supuesto, los perdedores (es decir - лузерами)
Ответить
+1
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:28
Чапман, та ты хоть по-китайски пиши..
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2021 в 00:29
чапа, не позорься со своим многоаккаунтством, школота
+4
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:36
А они ещё меня Многоликим зовут. Вот же ж нахалы.
+3
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 00:42
Ти ж рекордсмен. У нього це другий, а в тебе напевно з 20 акків, в твого коханця меса песа з десяток напевно
+1
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:58
А ты Витя у него какой? Или он у тебя?
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:05
Реал- Атлетик 1-2!!! Как я и заказывал! Получите блъ крысы мадридские! Чапман, ты где там? Ты уже сидишь в луже? А я тебе говорил..
Ответить
+8
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 01:23
Por sierto, tan bruto una ameba аqui tiene mi le deseo - mantente fuera de mi camino!!!
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
14.01.2021 в 23:59
Мда. В противовес паршивой игре под руководством Зидана всегда противопоставляли трофеи. В этом сезоне трофеями что-то и не пахнет. Печально
Ответить
+2
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
15.01.2021 в 00:19
Не дивився матч, але погоджусь з тобою. Занадто багато приємних сюрпризів в цьому сезоні ми даруємо суперникам. Просів класом півзахист.Потрібні трансфери
Ответить
+2
-7
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.01.2021 в 00:26
О как питушок закукарекал Вас ещё много кто отпитушит
+6
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
15.01.2021 в 00:35
А на трансферы нет денег. Так что терпеть это все еще долго.
0
-4
avatar
Loader (Днепр)
15.01.2021 в 00:54
Ответь себе сам, что Зидан всегда был тренеришкой. Такие, как Симеоне или Клопп, управляют миром футбола. Без обид.))
Ответить
+1
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
14.01.2021 в 23:59
Эй питушок желтопузый просыпайся, покалякаем
Ответить
+8
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 00:11
рыдал дахом злегка поїхав телепузики у відділі фантастики у психпалаті...
Ответить
+1
-7
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.01.2021 в 00:20
Что пёс шелудивый задр@@@лся и не с того ника написал?
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.01.2021 в 23:59
рабыня, один - ДВА!!!!! )))
Ответить
+6
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.01.2021 в 00:05
Это ты про рагуля долбаного?
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2021 в 00:06
ага, алжирская рабыня которая))
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2021 в 00:07
она постоянно 2-1 на ко3олевский клюб ставит или против барсы такой же счёт для любого клуба))))))
+4
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 00:09
тіран - баран а рыдал - у него отсосал
Ответить
+1
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
15.01.2021 в 00:15
Чапман, ты зачем усы сбрил, дурик?
+4
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
14.01.2021 в 23:58
Шакалы пенальти не смогли выпросить, вот где Пеналду не хватает, он умеет
Ответить
+8
-1
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
15.01.2021 в 00:07
чупарики мессоглорівські, згиньте до дзябза!
Ответить
+1
-8
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
15.01.2021 в 00:11
Спокойный ночи задрот. Пососи сиську мамкину и набоковую
+6
0


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